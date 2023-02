Valokuvaaja Albert Wiking kertoo We Have A Dream -näyttelystä Pohjanmaan museossa 23.2.

Tule tapaamaan valokuvaaja Albert Wikingiä ja rauhanaktivisti Elina Viitasaarta Pohjanmaan museolle.

Albert Wiking käynnisti projektin We Have A Dream – rohkeudesta, ihmisyydestä ja ihmisen oikeuksista. Wiking tapasi yhdessä Oscar Edlundin kanssa satoja aktivisteja, artisteja, yhdistystoimijoita, poliitikkoja, journalisteja ja muita ihmisoikeuksien parissa työskenteleviä ja dokumentoi heidän työtään ja elämänkohtaloitaan muotokuvin ja haastatteluin. Näistä on koottu kiertävä näyttely ja kirja, johon voi tutustua Pohjanmaan museossa.

Elina Viitasaari on mukana UN Women Suomessa ja edustaa YK:ta Center for Global Nonkilling organisaatiossa, ja hän voitti Minna Canthin muistolle jaettavan Minna-palkinnon pitkästä työstään naisiin kohdistuvan väkivallan pysäyttämiseksi. Pohjanmaan museossa hän kertoo siitä, miten konflikteja ratkaistaan ilman väkivaltaa ja miten yksittäinen ihminen voi vaikuttaa ja tehdä muutosta jopa maailmanlaajuisesti.

Torstaina 23.2. Pohjanmaan museossa on tarjolla seuraavaa ohjelmaa:

• Klo 18: Albert Wiking kertoo lisää We Have A Dream -näyttelyn henkilöistä ja heidän tarinoidensa yhteen kokoamisesta.

• n. klo 18.45: Elina Viitasaaren esitys siitä, miten konflikteja ratkaistaan ilman väkivaltaa.

• n. klo 19.15: Keskustelutilaisuus. Wiking ja Viitasaari kertovat lisää näyttelyn ja esityksen teemoista.

Tapahtuma on pääosin ruotsinkielinen. Tapahtuma sisältyy museon sisäänpääsyyn, 10/6 euroa, Museokorttiin ja Kaikukorttiin.

Näyttely We Have A Dream on esillä 9.4. saakka Pohjanmaan museossa. Näyttely Vaasan torilla päättyy 21.2.

Katso tapahtuma: https://fb.me/e/5xv8RfiX6

Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=FwGUTtF8DlQ