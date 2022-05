Valokuvaaja ja antropologit tarkastelevat Välimeren alueen yhteyksiä ja katkoksia

Mikä yhdistää öisin kadulla jalkapalloa pelaavia nuorukaisia Egyptissä, vuorille rakennettuja luostareita Kreikassa ja muuttuneessa maailmassa perinteitä ylläpitäviä mattokauppiaita Istanbulin Grand Bazaarissa? Julkista rantaa Beirutissa, kamelien liikehdintää Israelin ja Palestiinan kiistellyllä maaperällä ja EU:n rajana toimivaa merenrantaa Melillassa, Afrikan mantereella mutta Espanjan maalla?



Lena Malm on aiemmassa työssään kuvannut Euroopan rajaseutuja. Crosslocations-valokuvateoksen töissä hän kuvaa erilaisten vaikutuksen piirien risteyskohtia: sitä, mitä ne paljastavat ja sitä, mikä jää niiltä näkymättömiin. Välimeri itsessään ei ole kuvien kohde: katse ei suuntaudu merelle, vaan niille maille, joita se yhdistää. Malmin työ Crosslocations-tutkimushankkeen ja kirjan parissa on ainutlaatuinen kokeilu ammattivalokuvaamisen yhdistämistä monipaikkaisen etnografisen tutkimusryhmän viisivuotiseen työhön. Kun valokuvaajan katse kohtaa yhteiskuntatieteilijöiden katseen, niiden yhteensulautumisesta seuraa jotakin tuoretta.

“Rather than look at each place on its own terms, we wanted to understand how its connections with, and separations from, other places, affect the place. For instance, everyone sometimes feels that they live in a different world from other people around them, even though they share the same place.”

– Crosslocations-tutkimushankkeen johtaja, professori Sarah Green

Malm kulki tutkimusryhmän antropologien mukana näiden kenttätyöjaksoilla ympäri Välimerta. Kuvissa ei kuitenkaan ole kyse dokumentaatiosta, vaan ammattivalokuvaajan näkemyksestä samoihin hetkiin, tilanteisiin ja maisemiin, joissa osallistuvaa etnografista havainnointia tekevät antropologit ovat hankkeen vuosien aikana työskennelleet. Sanat ja kuvat kertovat eri asioita.

Teksti perustuu pääosin valokuvaajan ja tutkijoiden välisiin keskusteluihin, joiden pohjalta kirjan on toimittanut Ninnu Koskenalho.

Lena Malm kouluttautui New Yorkin International Center of Photographyssa ennen kuin aloitti ammattikuvaamisen. Graafikoksi hän oppi työssään Ny Tid -lehdessä. Viime vuosina Malm on myös valokuvannut akateemisia projekteja varten. Ensimmäinen näistä hankkeista oli EastBordNet, joka tutki Euroopan itärajoja. EastBordNetin tuloksena julkaistiin kirja Borderwork, joka johti oman Jasilti-kustantamon perustamiseen.

Crosslocations: Mapping the Mediterranean oli EU-rahoitettu (ERC Advanced Grant) viisivuotinen tutkimushanke, jonka johtajana toimi antropologi, professori Sarah Green. Helsingin yliopistolla toteutettava hanke päättyy vuoden 2022 aikana.

Tutkijat (tavattavissa juliistustilaisuudessa):

Carl Rommel (Egypti), Patricia Scalco (Istanbul), Phaedra Douzina-Bakalaki (Kreikka), Laia Soto Bermant (Melilla), Samuli Lähteenaho (Libanon), Sarah Green (Israel ja Palestiina).

PDF-versio kirjasta ladattavissa Helsingin Yliopiston sivuilta: Crosslocations PDF

Lisätietoja:

Lena Malm: mejl@lenamalm.fi

Crosslocations: looking for something in particular across the Mediterranean

ISBN: 9789527313381, kovakantinen, 118 sivua.

Rosebud/ Le Monde diplomatique

Arvostelukappaleet: rosebud@rosebud.fi