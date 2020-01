Valokuvanäyttely Alvar Aallon elämästä ja tuotannosta aloittaa näyttelykiertonsa Kouvolasta

”Lyödään ne hepnaadilla!”-näyttely tuo päivänvaloon ainutlaatuisen valikoiman arkkitehtuurivalokuvia Alvar Aalto -museon arkistosta.

”Arkkitehtonisella ratkaisulla täytyy aina olla inhimillinen motiivi.” Alvar Aalto



Kouvolan pääkirjastossa avataan perjantaina 31.1. näyttely ”Lyödään ne hepnaadilla!”. Alvar Aalto valokuvissa. Näyttely piirtää uudenlaisen kuvan modernin arkkitehtuurin suurimpiin nimiin kuuluvan arkkitehdin, Alvar Aallon (1898-1976) elämästä ja tuotannosta.

”Näyttelyn runkona ovat Alvar Aallon itsensä valitsemat valokuvat, joista koottiin hänen tuotantoaan laajasti esittelevä näyttely Firenzen Palazzo Strozziin, Italiaan vuonna 1965. Tämä suurnäyttely oli ensimmäinen laatuaan ja nosti Alvar Aallon esiin yhtenä aikamme suurimmista arkkitehdeista”, kertoo näyttelyn kuraattori, taidehistorioitsija Asko Mäkelä.

Valokuvataiteella oli Aallon perheessä tärkeä sija. Aaltojen ystäväpiiriin kuului muun muassa maailmankuulu unkarilainen valokuvataiteilija László Moholy-Nagy. Kiinnostus modernistiseen valokuvaan näkyy Aaltojen omassa perhealbumissa, jonka kuvista useat ovat Aino Aallon ottamia. Kuviin ikuistettiin perheen lapset ja arkkitehtitoimiston työtoverit, ajankohtaiset rakennusprojektit ja juuri valmistuneet arkkitehtuurikohteet, osin kokeellisista kuvakulmista. Matkoilla kuvatut kaupunkinäkymät tai rakennusten materiaalit ja yksityiskohdat saattoivat myöhemmin ilmestyä mukailtuina teemoina Aallon arkkitehtuuripiirustuksiin ja saada uuden tulkintansa modernin arkkitehtuurin muodossa.

Näyttelyyn valitut arkkitehtuurivalokuvat havainnollistavat, kuinka eri aikakausien valokuvaajat ovat nähneet Alvar Aallon rakennukset sekä hänen persoonansa. Alvar Aalto ymmärsi jo varhain valokuvan merkityksen oman arkkitehtuurinsa markkinoinnissa ja käytti aikansa parhaimpia valokuvaajia, kuten Gustaf Welin, Eino Mäkinen, Heikki Havas ja Kari Hakli. Merkittävä rooli näyttelyssä on myös museon omilla valokuvaajilla Martti Kapasella ja Maija Holmalla.

”Näyttely antaa monipuolisen kuvan Alvar Aallon tuotannosta, elämästä ja taidosta käyttää valokuvia julkaisuissa ja näyttelyissä rakentaakseen omaa medianäkyvyyttään. Kokonaisuus on alun perin suunniteltu kiertonäyttelyksi ja se soveltuu muunneltavan rakenteensa ansiosta esille hyvin monenlaisiin tiloihin”, kertoo Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh.

Näyttelyn ensiesitys oli kesällä 2019 Alvar Aalto -museossa, Jyväskylässä. Kouvolassa näyttely käynnistää Alvar Aalto -säätiön kiertonäyttelyiden sarjan. Näyttelyn on koonnut taidehistorioitsija Asko Mäkelä. Näyttelyn visuaalisesta ilmeestä vastaavat Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja, arkkitehti Tommi Lindh ja graafinen suunnittelija Tiina Ekosaari.



Plansseissa olevat valokuvat ja tekstit on painettu erityishienolle ohutviiluvanerille. Näyttelyn yhteistyökumppani on Koskisen Oy. Näyttelyä on tukenut Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö.

Näyttelyn avajaisia vietetään Kouvolan pääkirjastossa perjantaina 31.1.2020 klo 14.00.





“Lyödään ne hepnaadilla!” Alvar Aalto valokuvissa

Kouvolan pääkirjastossa 1.2.−30.3.2020

Salpausselänkatu 33, 45100 Kouvola

Näyttely avoinna ma-pe klo 9-20 ja la klo 9-15

Kouvola kuuluu kansainväliseen Alvar Aalto -kaupunkien verkostoon. Kouvolan Inkeroisissa sijaitsevat Alvar Aallon suunnittelema Tehtaanmäen koulu (1938-39), Tehtaanmäen teollisuusrakennukset asuinalueineen (1937-56) sekä Karhunkankaan omakotialue (1938-41).