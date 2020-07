Valokuvat entisiltä kadunkulmilta koristavat sähkökaappeja Vaasassa

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut on toteuttanut kahden vaasalaisvalokuvaajan kanssa pop up-henkisen näyttelyn kaupungin keskustan sähkökaappeihin. Reitti löytyy myös karttasovelluksesta.

Tänä kesänä kannattaa kiinnittää huomiota kaupungin keskustassa sijaitseviin sähkökaappeihin, sillä niiden kylkiä koristavat 1.7.2020 lähtien valokuvat Vaasasta.

Valokuvista muodostuvan näyttelyn nimi on Näillä kulmilla ennen – kuvia Vaasasta ja siihen on koottu 40 valokuvaa Gunnar Bäckmanilta ja Jukka Kankaanpäältä. Molemmat ovat pitkän linjan valokuvaajia ja vaasalaismaisemien ikuistajia.



Näyttelyn myötä voi tarkastella miten kaupunkikuva on muuttunut vuosien varrella, esimerkiksi Kalarannassa.



–Valokuvat on sijoiteltu Vaasan Sähköverkon sähkökaappeihin niin, että ne ovat mahdollisimman lähellä kuvassa olevaa näkymää, kertoo kulttuurituottaja Ilkka Nyqvist.



Idea näyttelyyn lähti Vaasan kaupungin kulttuuripalveluista, joka on toteuttanut sen yhdessä valokuvaajien kanssa. Sähkökaappeihin toteutettua näyttelyä ei aiemmin ole tehty Vaasassa.



–Se, että nämä upeat valokuvat ovat vapaasti ja pop up-henkisesti esillä kaupungissa ja nostavat esiin paikallishistoriaa, on kantava ajatus tälle näyttelylle. Kiertämällä koko kulttuurireitin saa myös virtaa arkeen, hymyilee Nyqvist.

Muistot säilyvät kuvissa

Sähkökaapeissa nähtävät valokuvat on otettu Vaasassa 1960–80-luvuilla. Osaa kuvissa nähtävistä rakennuksista, kuten Finnilän ja Stenforsin taloja, ei ole enää olemassa.

– Joistain kohteista otin valokuvan vain hetkeä ennen rakennuksen purkua, kun ainoastaan julkisivu oli enää pystyssä, sanoo Gunnar Bäckman.

Sanomalehti Vasabladetin valokuvaajana uransa tehnyt Bäckman sai ensimmäisen kameransa 1950-luvun lopulla. Siitä lähtien hän on kuvannut rakennettua ympäristöä ja siinä olevia ihmisiä erityisesti Vaasassa. Viime aikoina hän on opetellut mm. 1800-luvun lopun valokuvaustekniikkaa omassa studiossaan.



Jukka Kankaanpää on toiminut pitkään valokuvien, videoiden ja elokuvien parissa mm. Vaasa-opistossa. Hän on myös puhunut vaasalaisten puutalojen suojelun puolesta. Muuttunut kaupunkikuva näkyy hyvin hänen ottamissaan rakennuskuvissa.



– Kulmatontilla Vaasanpuistikko 19:ssä, entisen Halpahallin kohdalla, on eri vaiheissa toiminut värjäämö, tislaamo, työväenruokala ja matkustajakoti sekä 1970-luvun lopulla osto- ja myyntiliike, muistelee Kankaanpää.



Molemmilta valokuvaajilta on ilmestynyt kaupunkimaisemaa esittävät valokuvakirjat. Bäckmanin Mitt Vasa – Minun Vaasani julkaistiin vuonna 2013 ja Kankaanpään Ulkona vuonna 2012.



Reitti valokuvineen löytyy karttasovelluksesta osoitteessa: https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/naillakulmilla/.

Näyttely on esillä 28.2.2021 saakka.