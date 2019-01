Valokuvataiteilija Heikki Willamo Pohjanmaan museossa 19.1.

Pohjanmaan museossa pidetään lauantaina 19.1. klo 14 taiteilijatapaaminen Heikki Willamon kanssa. Tapaamisessa tutustutaan Willamon johdolla Myyttinen matka –luontovalokuvanäyttelyyn.

Heikki Willamo on karjalohjalainen valokuvataiteilija, luontokuvaaja ja kirjailija, joka on pitänyt lukuisia valokuvanäyttelyjä Suomessa ja ulkomailla sekä julkaissut parikymmentä kirjaa. Willamon Myyttinen matka -näyttely on esillä Pohjanmaan museossa 17.2. saakka. Näyttely kertooihmisten ja eläinten vuosituhansia jatkuneesta suhteesta.

Näyttelyn yhteydessä on myytävänä Willamon kirja ”Myyttinen matka”, jonka voi ostaa taiteilijatapaamisessa 5 €:n alennuksella.

Taiteilijatapaamiseen pääsee osallistumaan museon sisäänpääsymaksulla tai Museokortilla.