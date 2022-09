Valoo Täyskuitu investoi Suomen tietoliikenneinfraan satoja miljoonia – ennennäkemätön määrä rakentamispäätöksiä

Valokuituverkkojen rakentaminen on ollut Suomessa tuskallisen hidasta. Vain harvalla on ollut mahdollisuus hankkia liittymä kotiinsa.

Haluamme tuoda valokuituyhteyden mahdollisimman monen suomalaisen ulottuville. Uudistettu hinnoittelumme sekä tuore toimintamalli on osoittautunut äärimmäisen toimivaksi. Siksi toteutamme ensi vuonna rakentamishankkeen, jollaista ei ole tällä alalla ennen nähty, Valoon toimitusjohtaja Tommi Linna kertoo.

Valoo rakentaa tulevana vuonna toimintavarman ja salamannopean nettiyhteyden kymmeniintuhansiin suomalaisiin koteihin. Nyt julkaistu laajentumisohjelma on ensimmäinen osa yhtiön monivuotista rakentamissuunnitelmaa, jolla rakennetaan ilmaiset valokuituyhteydet sadoille tuhansille suomalaisille. Yhteensä investoinnin koko on useita satoja miljoonia euroja.

Toimiva ja turvallinen tietoliikenneinfra on paitsi mukavuus-, myös turvallisuus- ja vastuullisuuskysymys. Kannamme näin osaltamme vastuuta myös Suomen kilpailukyvystä, Linna jatkaa.

Suomen valokuitutilanne surkea, vaikka datankäyttö moninkertaistuu – Ruotsi reilusti edellä

Vaikka tarve rakentaa lisää valokuituverkkoja on ollut akuutti jo pitkään, ei kestävien yhteyksien ulottuvissa ole vieläkään edes puolet Suomen kotitalouksista. Siinä missä vaikkapa Ruotsissa valokuituverkon piirissä on pitkälti yli 90 % kodeista, on vastaava luku Suomessa vain reilut 40 prosenttia.

Datan siirtomäärät kasvavat villisti. Jo pelkästään mobiilidatan käyttö on viisinkertaistunut viidessä vuodessa.

Valokuitu on ainoa verkkoteknologia, joka pystyy vastaamaan alati kasvaviin tiedonsiirtomääriin seuraavan 100 vuoden ajan – se on fakta. Suomi on kehityksestä pahasti jäljessä. Valoon olemassaolon tarkoitus on hyvin yksinkertainen: paikata Suomen valokuituvaje, Linna painottaa.

Datankäytön kasvaessa kasvaa myös sähkönkulutus. Tietoliikenneinfran kehittämisessä ekologisuus onkin olennainen näkökulma. Mobiililiittymään verrattuna valokuituyhteys kuluttaa jopa yli 95 % vähemmän sähköä, ja kun se on kerran asennettu, toimii se seuraavat sata vuotta.

Valokuituyhtiö Täyskuitu lanseerasi uudistetun brändinsä – Suomen valokuituvallankumousta johtaa nyt Valoo

Suomen uinuvan valokuitumarkkinan herättäneen Valoon matka Suomen johtavaksi toimijaksi on alkanut räjähdysmäisesti. Kasvustrategiansa vuonna 2021 päivittänyt yhtiö uudisti paitsi brändinsä, myös ravistelee alan totuttuja toimintatapoja – asiakkaidensa parhaaksi.

Alalla on paljon vakiintuneita ajattelu- ja toimintatapoja niin hinnoittelun kuin hankkeiden edistämisen osalta, joita lähdimme tietoisesti ja rohkeasti uudistamaan ja disruptoimaan, kertoo Valoon toimitusjohtaja Tommi Linna.

Valoo toi ensimmäisenä toimijana valokuitumarkkinoille verkon asentamisen ja urakoinnin ilman minkäänlaisia kustannuksia asiakkaalle.

Poistimme ensimmäisenä myös liittymän käyttöönottomaksun. Valokuituverkkoon liittyminen on siis asiakkaille aidosti ilmaista. Valoon asiakas maksaa vain nettiyhteydestä, Linna jatkaa.

Uusi nimi ja brändi-ilme kuvaavat paremmin yhtiön toimintaa ja luovat hedelmällisen pohjan tulevien vuosien kunnianhimoiselle kasvulle. Valoo -brändin ytimessä on lupaus sekä erinomaisesta tuotteesta että mahtavasta asiakaskokemuksesta.