VALOREM vahvistaa asemansa merkittävänä tuulivoimatoimijana Suomessa – projektiportfolio kasvaa 600 MW:lla

VALOREM-konserni on ranskalaistaustainen riippumaton toimija vihreän energian alalla. VALOREM hallitsee uusiutuvan energian koko tuotantoprosessin kehityksestä tuotantoon ja ylläpitoon saakka, mukaan lukien projektinhallinnan, rakentamisen sekä auditoinnit. Yli 430 henkilöä työllistävä VALOREM on Ranskassa tuulivoima-alan pioneeri, ja sillä on toimintaa myös Suomessa, Kreikassa, Puolassa, Ranskan Antilleilla sekä Kolumbiassa. Konserni on rahoittanut yli 837 MW:n tuotannon, ja sen hankeportfoliossa on parhaillaan 5,7 GW:n edestä hankkeita.

VALOREMillä on ISO 9001 laatu-, ISO 14001 ympäristö- ja ISO 45001 työturvallisuus ja työterveys -sertifioinnit.

