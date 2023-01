Valotaide ilahdutti, liikutti ja sai liikkeelle Lux Helsingissä

Lux Helsinki toi valon kaupunkiin ja innosti ihmiset sankoin joukoin ulkoilemaan. Viiden päivän aikana valotaidetta sai kokea kirkkaassa pakkassäässä, kuutamon valossa ja lumituiskussa.

“Lux Helsinki toi taas näkyväksi helsinkiläisten uteliaisuuden kokea kotikaupunki erilaisena ja erityisenä. Tapahtuman alueellisesti hajautettu toteutustapa romuttaa viimeisenkin mahdollisuuden arvioida kävijämäärää edes auttavasti. Lux on Suomen suurin talviliikuntatapahtuma, mikä on hieno saavutus valotaidefestivaalille”, Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula iloitsee.

Lux Helsingin pysäyttävin ja kenties myös mieleenpainuvin teos oli tsekkiläisen Maxim Velčovskýn The Physical Possibility of Death in the Mind of Someone Living, joka koostui Ukrainasta tuoduista sodassa palaneista autoista. Festivaalin aikana myös kansainvälistä mediahuomiota kerännyt installaatio kosketti vaikuttavuudellaan.

“Lux Helsingissä on yksi erityisen hieno piirre: suuresta väkimäärästä huolimatta se on rauhallinen festivaali. Ihmisistä huokuu hyvä mieli. Taiteen yksi tehtävä on kuitenkin herättää ajatuksia, ja joskus se järkyttääkin. Tänä vuonna erityisen paljon ajatuksia herätti Maxim Velčovskýn Ukrainan sodan runtelemista autoista tehty teos, joka sijoitettiin Helsingin näkyvimmälle paikalle. Jos teos osaisi puhua, se sanoisi ukrainan kielellä: ‘älkää unohtako meitä’”, Lux Helsingin taiteellinen johtaja Juha Rouhikoski sanoo.

Lux Helsinki toteutettiin ensimmäistä kertaa yhden reitin sijaan useana teoskokonaisuutena, jotka sijaitsivat keskustassa, Ruoholahdessa ja Suvilahdessa. Toteutuksella pyrittiin välttämään ruuhkautumista, ja ulkona teoksilla pääsikin kulkemaan isosta yleisömäärästä huolimatta sujuvasti, halutessaan viipyillen. MUU Helsinki nykytaidekeskuksen vallannut Yasuhiro Chidan Analemma ja Suvilahden betoniseen kaasukelloon rakennettu Juha Rouhikosken Swan Song sen sijaan houkuttelivat ihmisiä jonoiksi asti.

Vaikka sisätilojen kapasiteetti on rajallinen, mahdollistavat ne kuitenkin erilaiset teokset – kuten nämä yleisösuosikit – ja taiteellisesti monipuolisen kokemuksen. Lisättyä todellisuutta hyödyntänyt Swan Song hurmasi herkkyydellään ja AR-teknologian luomalla taianomaisuudellaan. Immersiivinen Analemma muutti galleriatilan kuin toiseksi todellisuudeksi kolmiulotteisen avaruuden kauneudella. Elämyksellinen teos on valotaiteen ystävien iloksi mahdollista kokea myös Lux Helsingin jälkeen: Analemma on nähtävissä Kaapelitehtaalla aina 29.1.2023 asti.

Lux Helsinki on esteetön ja maksuton koko perheen tapahtuma. Festivaalin järjestää ja tuottaa Helsingin tapahtumasäätiö. Lux Helsingin taiteellisena johtajana toimii Juha Rouhikoski, jonka lisäksi kuraattoritiimiin kuuluvat Immanuel Pax, Lari Suominen, Mia Kivinen ja Ilkka Paloniemi.



Lux Helsingin kumppaneita ovat Korkeasaaren eläintarha, Italian kulttuuri-instituutti, Polestar ja Yle.