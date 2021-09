Valotaidefestivaali Reflektor levittäytyy laajemmalle kuin koskaan – valaisee syksyn aikana neljässä kaupungissa

Jaa

Reflektor ilahduttaa tänä syksynä eri puolilla pääkaupunkiseutua. Upeita valotaideteoksia nähdään syys- ja lokakuun aikana Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.

Kööpenhaminasta lähtöisin oleva valotaidefestivaali Reflektor järjestetään ensimmäistä kertaa tapahtumien sarjana kolmena eri viikonloppuna ja neljän kaupungin alueella. Jokainen tapahtuma on uniikki kokonaisuutensa, jossa on esillä suomalaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden teoksia.

“Reflektor on ollut aina nomad-festivaali, eli se ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn paikkakuntaan, puistoon tai edes tiettyyn maahan. Nyt kun tapahtumia on useampi eri kaupungeissa ja erilaisissa miljöissä, se antaa alustan useammille taiteilijoille ja entistä monipuolisemmalle valotaiteelle”, Reflektorin kuraattori Lari Suominen Sun Effectsiltä sanoo.

Aiempina vuosina Reflektor on ollut luonnonläheisissä ympäristöissä kuten Helsingin Kivinokassa ja Korson Ankkapuistossa, mutta nyt mukana on lisäksi urbaanimpaa kaupunkiympäristöä. Herkkien ja orgaanisten teosten vastapainoksi esitellään rouheita, isoja valo- ja videotaideteoksia.

Lumoavia videoteoksia ja vehreä valotaidereitti

Valotaidetapahtumien sarja alkaa Reflektor Presents: Pink Twins supported by Sun Effects -valotaidetapahtumalla, joka järjestetään Vuotorilla Vuosaaressa 24.–26.9. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi valotaideteosta: Pink Twinsin lumoava videoteos Refraction ja Sun Effectsin teos Disco Seance.

Reflektor Vantaa ilahduttaa valotaiteella 30.9.–3.10. Nähtävillä on yhteensä yhdeksän taiteilijan teoksia sisä- ja ulkotiloissa. Noin kahden kilometrin mittainen valotaidereitti alkaa Martinlaakson Viherpuistosta ja kulkee puiston läpi kulttuurikeskus Martinukseen.

Reitin varrella voi ihastella esimerkiksi Anne Roinisen kerrostalon julkisivuun tehtyä yhteisöllistä taideteosta Martinlaakso Light Art Installation ja Päivi Alajuntin What's now? -teosta, jossa metsän oliot ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta. Reitin lisäksi taidetta pääsee näkemään Korson Lumosalissa, jossa on esillä saksalaisen videotaiteilijan Frederik Preuschoftin elokuvaleikkauksen keinoin luotuja videoteoksia.

Urbaani halliympäristö muuntuu taiteen keitaaksi

Reflektor Espoo esittelee valotaidetta urbaanissa ja rouheassa ympäristössä vanhoilla logistiikkahalleilla Karamalmilla 7.–10.10. Esillä on seitsemän taiteilijan teoksia sisä- ja ulkotiloissa. Teokset on sijoiteltu noin kilometrin mittaisen reitin varrelle. Esillä on esimerkiksi taitelijakollektiivin Ghost Projectin näyttävä On the Ball -teos, joka muuttaa Keran vanhan öljysäiliön uniikiksi valotaideteokseksi ja Heather Landerin (UK) ja Alex Smoken (UK) installaatiomainen ja meditatiivinen videoteos Primordial Waters. Reflektor Espoo tarjoaa viimeisen mahdollisuuden nähdä taidetta Keran halleilla, sillä syksyn aikana valtaosa rakennuksista puretaan.



Keran hallien valotaidereitin lisäksi teoksia on nähtävillä kolmen minuutin junamatkan päässä Kauniaisissa, jossa Olivia Pohjolan, Petra Martinezin ja Ilari Vanhatalon teokset esittelevät vanhan asemarakennuksen aivan uudenlaisessa valossa.

Koronaturvallisuus on otettu huomioon kaikissa tapahtumissa. Sisätiloissa kävijöiden määrää on rajattu, ja teokset katsotaan opastetun kulkusuunnan mukaisesti. Suosittelemme kävijöille turvavälejä ja kasvomaskien käyttöä.

Reflektorin järjestää Sun Effects. Aiempina vuosina Reflektor on järjestetty Kööpenhaminassa, Helsingin Kivinokassa ja Vantaan Korsossa.

Reflektor Presents: Pink Twins supported by Sun Effects

Pe-su 24.–26.9. kello 18–22

Vuotalon ulkoalueet, Vuosaari

Reflektor Vantaa

To-su 30.9.–3.10. kello 18–23

Martinlaakson Viherpuisto, kulttuurikeskus Martinus, Korson Lumosali

Martinuksen ja Lumosalin aukioloajat: 30.9. –3.10.2021 klo 17-23.

Reflektor Espoo

To-su 7.–10.10. kello 18–23

Keran hallit, Karamalmi

Reflektor Presents: Analogue Projections

To-su 7.–10.10. kello 18–23

Kauniaisten juna-asema

Tapahtumat ovat esteettömiä ja niihin on vapaa pääsy.