Valotaiteilija rakensi ikonisen Stonehengen lumesta

Valotaiteilija Kari Kola on tiiminsä kanssa rakentanut ikonisen Stonehengen lumesta 1:1 mittakaavassa puutarhaansa Joensuuhun. Projektin nimi on Snowhenge.

Moninkertainen jääveiston suomenmestari Anssi Kuosa on vastannut veistosta yhdessä mongolialaisen jääveiston maailmanmestari Lkhagvadorj “George” Dorjsuren kanssa.

Kola pyysi projektiin mukaan irlantilaisen luovan rakennustekniikan konsultin Brendan Savagen, jolla on yli 30-vuoden kokemus suurista rakenteista ja mittakaavasta.

Brendan Savagen ajatuksia tästä projektista:

‘Working with international artists makes the world bigger again, when it had seemed limited and closed for so long, cause of pandemic ’

Projekti käynnistyi valotaiteilija Kari Kolan ajatuksesta rakentaa tämä poikkeuksellinen kohde hetkeksi Joensuuhun.

“Otin ensin yhteyttä Stonehengen johtoon Englannissa ja varmistin että tämä on heille ok. Erittäin positiivisen vastaanoton jälkeen keräsin kansainvälisen tiimin spesialisteja tekemään projektia yhdessä Botanian oman väen kanssa” Kola sanoo

Stonehengenen johtaja Jennifer Daviesin kommentit projektiin:

"Stonehenge has been the inspiration for art in many forms for centuries. Kari Kola's breath-taking work always provides a fresh perspective on some of the world's most extraordinary heritage, and we're thrilled that once again he has chosen the stone circle as the source of inspiration for his coolest installation so far - Snowhenge!"

"Projektin tavoitteena on tuoda inspiraatiota ja toivoa näinä haastavina aikoina, kun taiteen ja kulttuurin merkitys on selkeästi kyseenalaistettu. Rajoitukset kohdistuvat mielestäni täysin kohtuuttomasti kulttuurialan toimijoihin ja toivon että tämä inspiroi joitain taiteen tekijöitä luomaan projekteja vaikeista ajoista huolimatta" Kola sanoo

Stonehengeä ei ole koskaan aiemmin rakennettu 1:1 mittakaavassa lumesta.

Kiviympyrä on 32m halkaisijaltaan ja isoimmat kivet ovat n. 6m korkeita. Projektin rakennus käynnistyi 27.12. ja projekti on ollut rakentamassa noin 10-henkilöä. Kokonaisuus on nähtävillä arviolta maaliskuun puoleen väliin saakka Kolan omistamassa Botanian puutarhassa, Joensuussa.