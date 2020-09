Hyvinkään Halo -valotapahtuma valaisee kaupunkia viiden päivän ajan 28.10.-1.11.2020. Toista kertaa järjestettävässä valotapahtumassa painottuu erilaisten ulkokohteiden, kuten rakennusten valaistus. Keskiviikosta sunnuntaihin ulottuvaan tapahtumaviikonloppuun kuuluu valaistuskohteiden lisäksi ulkona järjestettävää maksutonta ohjelmaa, joka mahdollistaa sen, että kaupunkilaiset voivat nauttia turvallisesti valo- ja kulttuurikokemuksesta pimeimpään vuodenaikaan. Osa kohteista pidetään valaistuna myös tapahtumaviikonlopun jälkeen marraskuun lopulle asti.

Valotapahtuma Hyvinkään Halo toteutetaan myös tänä vuonna:

Kaupunkilaisia kannustetaan mukaan valaisemaan koteja ja rakennuksia

Hyvinkään Halo -valotapahtuma valaisee kaupunkia viiden päivän ajan 28.10.-1.11.2020. Toista kertaa järjestettävässä valotapahtumassa painottuu erilaisten ulkokohteiden, kuten rakennusten valaistus.

Keskiviikosta sunnuntaihin ulottuvaan tapahtumaviikonloppuun kuuluu valaistuskohteiden lisäksi ulkona järjestettävää maksutonta ohjelmaa, joka mahdollistaa sen, että kaupunkilaiset voivat nauttia turvallisesti valo- ja kulttuurikokemuksesta pimeimpään vuodenaikaan. Osa kohteista pidetään valaistuna myös tapahtumaviikonlopun jälkeen marraskuun lopulle asti.

– Haluamme tänä vuonna kannustaa kaupunkilaisia ja taloyhtiöitäkin laajemmin mukaan valaisemaan kaupunkia, sanookulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Raatikainen Hyvinkään kaupungilta.

Valotapahtuman tietoja julkaistaan Hyvinkaanhalo.fi -verkkosivuilla tapahtumaa edeltävien viikkojen aikana. Kohdekartta julkaistaan viikkoa ennen tapahtumaa ja kartan Hyvinkään Halo -reitillä on virallisten yhteistyökumppanien järjestämät ja sponsoroimat viralliset valokohteet.

Virallisen reitin rinnalla kulkee lisäksi Valaistut talot- teema, jolla kannustetaan kaupunkilaisia ja taloyhtiöitä valaisemaan kaupunkia tapahtuman aikana. Myös kaupungin varhaiskasvatuspalvelut huomioivat Halo-tapahtuman toiminnassaan muun muassa rakentamalla valaistuja leikkimaailmoja päiväkodin ikkunaan.

Yksi tapahtumassa mukana oleva taloyhtiö sijaitsee Valtakadulla, jossa taloyhtiössä kaavaillaan valon ja musiikin yhdistämistä.

– Toivottavasti kiinnostus tulla mukaan osaksi yhteistä tapahtumaa leviää kaupungissa laajalti. On ollut todella hauskaa ideoida naapurien kanssa oman taloyhtiömme valaistusta ja oli myöskin mukava huomata, kuinka helposti ja matalalla kynnyksellä oli mahdollista ilmoittaa oma valokohde Haloon, Valtakadun taloyhtiön valaistusta valmisteleva Hans Purola kertoo.

– Kaupunkilaiset voivat olla minuun yhteydessä, mikäli haluavat osallistua Valaistut talot -teemaan omilla valoratkaisuillaan, kannustaa Outi Raatikainen.

Uusia kumppaneita mukana Halo-yhteistyöverkostossa

Kotien ja rakennusten valaisuun keskittyvä Hyvinkään Halo kokoaa nyt toista kertaa paikalliset yrittäjät, kaupunkiyhdistyksen, paikallisen oppilaitoksen, eri musiikkiyhdistykset sekä kaupunkiorganisaation uudenlaisen kokonaisuuden ympärille.

– Lähdimme viime vuonna liikkeelle suoraan ideasta toteutukseen puolessa vuodessa talkoohengellä. Ensimmäinen Hyvinkään Halo onnistui yli odotusten ja olemme iloisia siitä, että pystymme jatkamaan Halon kehittämistä myös tänä vuonna, sanoo Hyvinkään Yrittäjien puheenjohtaja Aki Junnila.

– Valotapahtumaa on tarkoitus toteuttaa vuosittain ja myös kasvattaa ja kehittää sitä. On ollut hienoa havaita, että konseptimme on innostanut mukaan myös uusia toimijoita, jotka nyt toteuttavat valokohteita ensimmäisen vuoden Halo-yhteistyötahojen kanssa, kiittelee Junnila.

Tähän mennessä tapahtuman valokohteiden kumppaneiksi ovat ilmoittautuneet Hyvinkään Yrittäjät, Hyvinkään kaupunki, Kauppakeskus Willa, Myllyn Paras, Rentto, Handelsbanken, Hyvinkään kaupunkiyhdistys, Hyvinkään Seurakunta, Hyria, Hyvinkääsali, Hyvinkään Taidemuseo, Villatehdas, Doctor Design, Hyvinkään Sähkö, TJM Power ja SähköSirkiä. Mukana yhteistyössä ovat myös Suomen Käyttötarra, Airam ja Figuradesign.

– Mukaan mahtuu vielä muitakin, jotka haluavat valaista kaupunkia kanssamme, muistuttaa Junnila.

Valoviikkojen aikaiset tapahtumat:

Hans Purola, p. 040 3581782

Hyvinkaanhalo.fi –verkkosivulle kootaan kohdekartalle tietoa kaupungissa valaistuista kohteista, kohteita sponsoroineista toimijoista ja tarjolla olevista ulkotapahtumista.

http://www.hyvinkaanhalo.fi

www.facebook.com/hyvinkaanhalo

#hyvinkäänhalo