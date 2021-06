Vältä ruuhkat tai tilaa verkosta – Hämeenmaan myymälät palvelevat juhannuksena laajoin aukioloajoin

Uudistus toi Ryttylän Saleen odotettuja palveluita, toivetuotteita ja uuden raikkaan ilmeen 9.6.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Kantahämäläinen Ryttylän Sale on uudistunut. Myymälässä on nyt nykyaikainen, yhtenäinen ja raikas ilme. Odotettu uudistus toi ryttyläläisten lähimyymälään myös paistopisteen, take away -kahvipisteen ja laajennetun valikoiman toivottuine tuotteineen.