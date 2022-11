Vältä ylilyönnit alkoholinkäytössä: EHYTin vinkeillä juhlit turvallisesti

Pikkujoulukausi on parhaillaan käynnissä ja loppuvuonna on useampi juhlapyhä. Juhlakautena moni juo alkoholia enemmän kuin muulloin, mikä näkyy usein ikävästi hälytystehtävien ja päivystyskäyntien määrässä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on koonnut vinkkejä, joilla voi välttää ylilyönnit alkoholinkäytössä ja pitää tunnelman juhlavana.

”Alkoholi liittyy edelleen tiiviisti suomalaiseen juhlakulttuuriin. Joillekin juuri pikkujoulut ovat se kerta vuodessa, jolloin otetaan niin, että tuntuu, vaikka muulloin käyttäisikin alkoholia maltillisesti”, kertoo Päihdeneuvonnan päällikkö Kaisa Åberg. ”Usein ajatellaan, että alkoholihaitat ovat pääosin alkoholista riippuvaisten ihmisten aiheuttamia, mutta tosiasiassa kuka tahansa voi humalassa teloa itseään tai aiheuttaa vaaratilanteita”, Åberg muistuttaa. Alkoholin välittömiin vaikutuksiin kuuluu motoriikan ja tasapainon heikentyminen sekä harkintakyvyn aleneminen. Siksi humalassa riski tapaturmiin, onnettomuuksiin ja järjestyshäiriöihin kasvaa. Terveillä työikäisillä miehillä alkoholinkulutuksen korkean riskin raja on 7 annosta ja naisilla 5 annosta kerralla. Yksi alkoholiannos tarkoittaa esimerkiksi 0,33 litraa keskiolutta tai 12 senttilitraa viiniä. ”Ikävät seuraukset terveydelle ja turvallisuudelle ovat vältettävissä, jos juhliessa kiinnittää huomiota juomiseensa. Alkoholin käyttö on taitolaji, mutta ei se mitään rakettitiedettä ole. Aika hyvälle tolalle pääsee jo sillä, että muistaa riskirajat ja pitää huolta siitä, että oma juominen pysyy niiden alapuolella,” Åberg kertoo. Riskijuomisesta puhutaan myös, jos kokonaismäärä on viikkotasolla korkea, vaikka yksittäisellä juomakerralla alkoholia kuluisikin maltillisesti. Viikkotasolla riskiraja on miehillä enemmän kuin 14 annosta ja naisilla yli 7 annosta. ”Alkoholi ei ole tavallinen elintarvike eikä sitä voi nauttia samanlaisena harmittomana juhlaherkkuna kuin vaikkapa pipareita. Jos marraskuun puolesta välistä loppiaiseen syö joka päivä pipareita, ei sillä saa aikaan samanlaista vahinkoa terveydelleen, kuin juomalla joka päivä. Pipareissa ei ole keskushermostoa lamauttavaa etanolia eivätkä ne aiheuta fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta”, Åberg huomauttaa. ”Jos kosteita juhlia on monta peräkkäin, niin alkoholia voi kulua kuin huomaamatta runsaasti. Siksi omaa juomista kannattaa tarkkailla myös pitemmällä aikavälillä esimerkiksi OttoMitta-juomapäiväkirjan avulla.” ”Jos näyttää siltä, että juominen ei pysy hallinnassa ja omat keinot eivät riitä, niin aina voi soittaa Päihdeneuvontaan ja pohtia vaihtoehtojaan ammattilaisen kanssa”, Åberg muistuttaa. Maksuttomasta Päihdeneuvonnan numerosta 0800 900 45 saa apua päihdetyön ammattilaisilta ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Soittaminen on anonyymia ja luottamuksellista. Kokosimme 5 vinkkiä, joiden avulla pidät juomisen kohtuudessa, myös juhlakaudella 1. Suosi mietoja juomia ja pieniä annoskokoja. Ota terästämätön glögi tai valitse mieto olut. Riittäisikö vain lasillinen viiniä ruuan kanssa?

2. Älä juo tyhjään vatsaan. Veren alkoholipitoisuus nousee hitaammin, kun olet syönyt hyvin. Jos juot yhtä useamman annoksen, juo alkoholiannosten välissä aina lasi vettä tai alkoholiton juoma.

3. Tunne omat rajasi. Kertajuomisen korkean riskin raja on terveillä työikäisillä miehillä 7 ja naisilla 5 alkoholiannosta. Yksilölliset tekijät vaikuttavat riskeihin. Täysin turvallista tasoa ei voida määrittää.

4. Hidasta juomisen tahtia ja pidä taukoa juomien välillä. Päätä esimerkiksi, että et juo enempää kuin yhden annoksen tunnissa ja pidä päätöksestäsi kiinni.

5. Älä juo kaikissa juhlissa. Jos juhlia on paljon, pidä osassa alkoholiton linja, niin jaksat nauttia myös tulevista tilaisuuksista. Jos oma tai läheisen alkoholinkäyttö mietityttää, Päihdeneuvonnan ammattilaiset ovat apunasi numerossa 0800 900 45 ympäri vuorokauden - myös juhlakaudella ja juhlapyhinä. Soittaminen on maksutonta ja anonyymia. OttoMitta on väline oman alkoholinkäytön seurantaan. Voit käyttää sitä pelkästä kiinnostuksesta alkoholinkäyttöäsi kohtaan, mutta voit myös asettaa maksimitavoitteen alkoholinkäytön viikkokulutukselle. OttaMitta kertoo, kun tavoite täyttyy. Ota OttoMitta käyttöösi ottomitta.ehyt.fi

