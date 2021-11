Jatkossa ABC-latauksen koko asiointi hoituu ABC-mobiililla. ABC-mobiili on myös sähköauton latauksessa totutun helppokäyttöinen. Latauspiste valitaan selkeän numeroinnin perusteella ja asiointi tapahtuu muutenkin samoin kuin polttonesteitä tankattaessa. ABC-mobiili on ainoa tapa maksaa ABC-latausta, joten mitään muita tunnistautumisvälineitä ei tarvita. Uuden ominaisuuden myötä ABC-mobiili on maailman monipuolisin autoilevaa asiakasta palveleva mobiilisovellus.

– ABC-mobiili toimii nimenomaan ABC-lataus -tunnuksilla varustetuilla latausasemilla. Meillä on myös aiemmin käyttöönotettuja, eri yhteistyökumppanien kanssa toteutettuja latausasemia, joissa lataaminen tapahtuu laitteissa näkyvien ohjeistusten mukaisesti, ketjujohtaja Hannu Houni toteaa.

Maksu vain ladatusta energiasta

ABC-lataus on käyttöönoton alkuvaiheessa ollut maksutonta, kun järjestelmästä on kerätty kokemuksia sen kehittämiseksi. Jatkossa lataaminen ABC-latauspisteissä on maksullista, ja perustuu kilowattitunteihin.

Hinnat näkyvät asemakohtaisesti ABC-mobiilista. ABC-latauksesta saa myös Bonusta, ja se kerryttää normaaliin tapaan S-ryhmästä tehtyjen ostosten kuukausittaista bonusostokertymää.

Latausverkosto laajenee vauhdilla

HOK-Elannon alueella latausverkosto laajenee vauhdilla. Ajantasaisen tiedon verkostosta voi tarkastaa ABC-mobiilista tai ABC-ketjun verkkosivuilta.

– Meidän tavoitteemme on avata tänä vuonna vielä useita latausasemia niin, että vuoden loppuun mennessä asemia on 23 ja niillä latauspisteitä 190. Voimakas verkoston kasvu jatkuu myös ensi vuonna, Houni sanoo.

100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä

S-ryhmän ja HOK-Elannon tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuodesta 2025 alkaen. Olennainen osa tätä tavoitetta on, että kaikki käytettävä sähkö on jo nyt uusiutuvaa, pääosin tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä. Näin ollen myös ABC-latauksen käyttäjät ajavat täysin uusiutuvalla sähköllä.

ABC-latauksen lisäksi ABC-ketjun tavoitteena on etsiä muitakin kustannustehokkaita ja teknisesti toimivia ratkaisuja vähentämään liikenteen fossiilisia päästöjä nyt ja tulevaisuudessa.