ABC-mobiili on myös sähköauton latauksessa totutun helppokäyttöinen. Latauspiste valitaan selkeän numeroinnin perusteella ja asiointi tapahtuu muutenkin samoin kuin polttonesteitä tankattaessa. ABC-mobiili on ainoa tapa maksaa ABC-latausta, joten mitään muita tunnistautumisvälineitä ei tarvita. Uuden ominaisuuden myötä ABC-mobiili on maailman monipuolisin autoilevaa asiakasta palveleva mobiilisovellus.

– ABC-mobiili toimii nimenomaan ABC-lataus-tunnuksilla varustetuilla latausasemilla. Meillä on myös aiemmin käyttöönotettuja, eri yhteistyökumppanien kanssa toteutettuja latausasemia, joissa lataaminen tapahtuu samoin kuin tähänkin asti, ryhmäpäällikkö Rami Kalliomäki Turun Osuuskaupasta kertoo.

Maksu vain ladatusta energiasta

ABC-latauksen hinnoittelussa on tavoitteena siirtyä mahdollisimman pian kilowattituntiperusteiseen hinnoitteluun.

– Avaamme loppuvuoden aikana Prisma Itäharjun latauspisteen lisäksi latausasemat myös Prisma Länsikeskuksen, Prisma Piispanristin sekä tulevan S-market Auranlaakson yhteyteen. Tavoitteenamme on, että kaikissa perus- ja teholatausasemissa on käytössä kilowattituntiperusteinen hinnoittele heti alusta asti tai hyvin pian sen jälkeen.

Hinnoittelu tapahtuu osuuskauppakohtaisesti, joten siinä on alueellisesti vaihtelua, kuten on myös polttonesteiden hinnoissa. Hinnat näkyvät asemakohtaisesti ABC-mobiilista. ABC-latauksesta saa myös Bonusta jopa 5 prosenttia ja se kerryttää normaaliin tapaan S-ryhmästä tehtyjen ostosten kuukausittaista bonusostokertymää.

Verkosto laajenee vauhdilla

ABC-latausverkosto on laajentunut jo useamman alueosuuskaupan alueelle. Turun Osuuskaupan ensimmäinen ABC-latausasema avataan Prisma Itäharjulle marraskuun aikana. Siihen tulee neljä peruslataus- ja kaksi teholatauspistettä.

- Avaamme tänä vuonna Prisma Itäharjun latausaseman lisäksi latausasemat Prisma Länsikeskuksen, Prisma Piispanristin ja tulevan S-market Auranlaakson yhteyteen ja verkoston laajeneminen jatkuu ensi vuoden aikana. Tavoitteenamme on rakentaa vuoteen 2024 mennessä yli 50 toimipaikkansa yhteyteen sähköautojen latauspisteitä. ABC-latausverkosto rakennetaan Prismojen, S-marketien, Salejen ja Sokos Hotellien yhteyteen lähelle arjen asiointia.

100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä

S-ryhmän ja Turun Osuuskaupan tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuodesta 2025 alkaen. Olennainen osa tätä tavoitetta on, että kaikki käytettävä sähkö on jo nyt uusiutuvaa, pääosin tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä. Näin ollen myös ABC-latauksen käyttäjät ajavat täysin uusiutuvalla sähköllä.

ABC-latauksen lisäksi ABC-ketjun tavoitteena on etsiä muitakin kustannustehokkaita ja teknisesti toimivia ratkaisuja vähentämään liikenteen fossiilisia päästöjä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, ryhmäpäällikkö Rami Kalliomäki, puh. 010 764 5769