Valtakunnallinen Vanhustenviikko avataan juhlallisesti Kuopiossa 7.10.2018

Vanhustenviikon avajaisia vietetään Kuopiossa valtakunnallisessa Vanhustenpäivän pääjuhlassa sunnuntaina 7.10. Vanhustenpäivän ja -viikon teemana on tänä vuonna ”Iloa toimeliaisuudesta – Aktivität ger glädje”. Kampanjallaan Vanhustyön keskusliitto kannustaa järjestämään tapahtumia ja toimintaa ikääntyneille ihmisille ympäri Suomen erityisesti Vanhustenviikolla 7.10.-14.10. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii teemaviikon suojelijana.

-Maassamme on lähes 1,2 miljoonaa ikääntynyttä ihmistä, heidän joukossaan on myös 1,2 miljoonaa erilaista elämäntarinaa. Toimeliailla ikäihmisillä on valtavasti annettavaa nuoremmille sukupolville esimerkiksi vapaaehtoistyön, vertaistuen, lapsiperheiden avun ja elämänkokemuksen jakamisen kautta. Sivistynyt yhteiskunta ymmärtää ikäihmisten arvon ja pitää myös kaikista huolta niin, että arvokas vanhuus on jokaisen oikeus, sanoo Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara.

-Väestön vanheneminen ja hyvin iäkkäiden ihmisten määrän kasvu vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja kaikkiin sukupolviin. Yhteiskunnan tulee ohjata muutosta siten, että pitkä elinikä koituu kaikille hyväksi ja että vastaamme siitä syntyviin uusiin tarpeisiin. Mitä paremmin fyysinen ja sosiaalinen elinympäristö tukevat ikäihmisten toimeliasta elämää, sitä pidemmälle lykkäytyy sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve. Meidän kaikkien tulee kantaa vastuuta läheisistämme ja lähipiiristämme nykyistä enemmän, rakentaen osallisuutta, toimeliaisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa yhteiskuntaa. Sellaisessa yhteiskunnassa on ilo vanheta, toteaa Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen.

Pääjuhlan ohjelma ja liput

Vanhustyön keskusliitto järjestää Vanhustenpäivän pääjuhlan yhteistyössä Kuopion kaupungin, vanhusneuvoston ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Vanhustenpäivän vietto Kuopiossa alkaa Vanhustenpäivän Juhlamessulla klo 10 Kuopion tuomiokirkossa. Pääjuhla ikääntyneille ihmisille ja heidän läheisilleen alkaa Kaupunginteatterissa klo 13. Juhlaa edeltävä kahvitarjoilu alkaa klo 11.30. Juhlapuheen tilaisuudessa pitää Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen. Lisäksi juhlassa kuullaan mm.ylipormestari Eva-Riitta Siitosen puheenvuoro, jossa hän käsittelee Vanhustenviikon teemaa. Juhlan musiikki- ja tanssiesityksistä vastaavat paikalliset taitajat.

Juhlassa on viittomakielinen tulkkaus. Vanhustenpäivän pääjuhla on maksuton, mutta osallistuminen edellyttää paikkalippua. Paikkalippuja on jaettu ennakkoon paikallisten eläkeläisjärjestöjen toimesta. Peruutuspaikkoja voi tiedustella perjantaihin saakka torin alla, Apajassa sijaitsevasta Kuopio Infosta. Juhlan ohjelma.

Suora lähetys Kuopiosta

Messua voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi ja pääjuhlaa Kuopion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.kuopio.fi/vanhustenviikko.

Vuoden vanhusteko -palkinnon julkistus

Vanhustenpäivän pääjuhlassa julkistetaan Vuoden vanhusteko -palkinnon saaja, jolle Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen luovuttaa 5 000 euron suuruisen rahapalkinnon. Vuoden vanhusteon on valinnut Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen asiantuntijaraati.

SeniorSurf-teemapäivä 9.10.

Vuosittainen SeniorSurf-teemapäivä rohkaisee ikääntyneitä ihmisiä tutustumaan tietotekniikkaan. Tapahtumissa ihmisillä on tilaisuus nähdä mitä iloa ja hyötyä digi voi heidän elämäänsä tuoda. Useissa tapahtumissa on myös mahdollisuus saada digiopastusta sekä tietoa siitä, mistä opastusta jatkossa saa.

Materiaalit tapahtumien järjestäjille

Vanhustyön keskusliitto on tuottanut kampanjamateriaalia kannustaakseen eri yhteisöjä järjestämään tapahtumia Vanhustenviikolla ja kehittämään toimintaa ikääntyneiden ihmisten hyväksi. Sivustolla voi etukäteen tutustua Vanhustenviikon teemaan ja idealehteen sekä Vanhustenpäivän pääjuhlan ohjelmaan.

Vanhustyön keskusliiton käynnistämät Vanhustenpäivä ja -viikko ovat maassamme pisimpään juhlittuja teematapahtumia!

Vanhustenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1954 ja Vanhustenviikko tuli mukaan vuodesta 1972 alkaen. VTKL on järjestänyt Vanhustenviikon pääjuhlaa yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa vuosittain eri paikkakunnilla.