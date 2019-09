Valtakunnallinen Vanhustenviikko avataan juhlallisesti Sodankylässä 6.10.2019

Vanhustenviikon avajaisia vietetään Sodankylässä Vanhustenpäivän pääjuhlassa sunnuntaina 6.10. Vanhustenpäivän ja -viikon teemana on tänä vuonna ”Varaudu vanhuuteen – Gardera dig för ålderdomen - Ráhkkan boarisvuhtii”.

Kampanjallaan Vanhustyön keskusliitto kannustaa järjestämään tapahtumia ja toimintaa ikääntyneille ihmisille ympäri Suomen erityisesti Vanhustenviikolla 6.10.-13.10. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii teemaviikon suojelijana.

Vanhustenviikolla 10.10. lanseerataan kaikille yli 50-vuotiaille suunnattu vanheneminen.fi-sivusto, johon on kerätty kattavan verkoston kanssa runsaasi tietoa ja tukea omaehtoiseen vanhuuteen varautumiseen.

"Vanheneminen.fi -hankkeen tavoitteena on, että oman vanhuuden suunnittelu olisi kansalaistaito ja yhtä luonteva osa elämänkaarta kuin vaikkapa nuorten opiskelu- ja urapolun suunnitelukin on. Terveyden ja toimintakyvyn vaaliminen, ystävyyssuhteiden ylläpito, taloudellinen ja oikeudellinen ennakointi sekä asumisratkaisujen pohtiminen ovat toimenpiteitä, joita jokainen meistä voi tehdä hyvissä ajoin", Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara kertoo.

Pääjuhlan ohjelma

Vanhustyön keskusliitto järjestää Vanhustenpäivän pääjuhlan yhteistyössä Sodankylän kunnan ja paikallisten toimijoiden kanssa. Vanhustenpäivän juhla Sodankylän liikuntahallilla alkaa kahvitarjoilulla klo 11.30. Pääjuhla ikääntyneille ihmisille ja heidän läheisilleen alkaa klo 13.00.

Juhlapuheen tilaisuudessa pitää Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen.Lisäksi juhlassa kuullaan mm. Sodankylän kunnanjohtaja Kirsi Virtasen tervehdys ja nautitaan paikallisten taitajien laulu- ja tanssiesityksistä.

Juhlassa on viittomakielinen tulkkaus. Vanhustenpäivän pääjuhla on maksuton ja se on tarkoitettu ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Juhlaan voi ilmoittautua 3.10. asti oman kunnan vanhustyöstä vastaavan kautta.

Suora lähetys Sodankylästä

Pääjuhlaa voi seurata suorana lähetyksenä Sodankylän kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sodankylä.fi, josta tallenne on katsottavissa myös tapahtuman jälkeen.

Vuoden vanhusteko -palkinnon julkistus

Vanhustenpäivän pääjuhlassa 6.10. julkistetaan Vuoden vanhusteko -palkinnon saaja, jolle Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen luovuttaa 5 000 euron suuruisen rahapalkinnon. Palkinto jaetaan nyt kahdettatoista kertaa. Sen avulla halutaan kannustaa vanhustyön menetelmien kehittämiseen ja nostaa vanhustyön arvostusta. Palkinnon saajan on valinnut Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen asiantuntijaraati.

Vanhuuteen varautumisen iltapäivä 10.10.

Helsingin pääkirjasto Oodiin kokoonnutaan kuuntelemaan tietoiskuja ja keskustelemaan vanhuuteen varautumisen teemoista: asiakirjoista, asumisen vaihtoehdoista, hyvinvoinnista ja taloudesta. Tilaisuudessa lanseerataan www.vanheneminen.fi -sivusto. Vanhustenviikon aikana järjestetään myös monia paikallisia vanhuuteen varautumiseen liittyviä tilaisuuksia. Lue lisää https://vtkl.fi/tapahtumat

SeniorSurf-teemapäivä 8.10.

Vuosittainen SeniorSurf-päivä rohkaisee ikääntyneitä ihmisiä tutustumaan tietotekniikkaan. Ympäri Suomea järjestettävissä tapahtumissa ihmisillä on tilaisuus nähdä mitä iloa ja hyötyä digi voi heidän elämäänsä tuoda. Useissa tapahtumissa on myös mahdollisuus saada digiopastusta sekä tietoa siitä, mistä opastusta jatkossa saa. Lue lisää www.seniorsurf.fi/seniorsurf/seniorsurf-paiva/

Materiaalit tapahtumien järjestäjille

Vanhustyön keskusliitto on tuottanut kampanjamateriaalia ja vinkkejä kannustaakseen eri yhteisöjä järjestämään tapahtumia Vanhustenviikolla ja kehittämään toimintaa ikääntyneiden ihmisten hyväksi. Materiaalia ja vinkkejä www.vtkl.fi/materiaalit