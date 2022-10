Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto 2022 Norrhydrolle

Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja Pohjoismaiden johtava energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoaja. Yhtiö kehittää ja valmistaa innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä hydrauliikkaratkaisuja muun muassa metsä-, materiaalinkäsittely-, kaivos-, maanrakennus- ja meriteollisuudessa. Norrhydron tekoälyä ja digitaalisuutta yhdistävä NorrDigi-liikkeenohjausjärjestelmä edustaa globaalia, johtavaa huipputeknologiaa, joka vähentää päästöjä merkittävästi ja tulee mullistamaan koko toimialaa.



Norrhydrolla on yli 35 vuoden kokemus laadukkaiden hydrauliikkaratkaisujen toimittamisesta vaativiin olosuhteisiin. Yhtiön asiakkaat ovat pohjoismaisia, globaalisti toimivia liikkuvien koneiden ja laitteiden valmistajia, jolle yhtiö on pitkäaikainen, strateginen kumppani. Norrhydron liikevaihto oli noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa noin 120 henkilöä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Rovaniemellä, minkä lisäksi yhtiöllä on toimipisteet myös Tampereella ja Kuopiossa.