Valtakunnallisen Finnish Photo Awards -kilpailun voitti Antti Karppinen Siilinjärveltä

Valtakunnallisen Finnish Photo Awards-kisan kokonaisvoittoon nousi tänä vuonna jo mittavan kansainvälisenkin palkintosarjan kerännyt Antti Karppinen Siilinjärveltä. Antti Karppisen voittokuva ”Beginning of an Adventure”, jossa malleina ovat hänen poikansa ja perheen koira, siivitti hänet jo keväällä arvostettuun Federation of European Photographers -järjestön European Professional Photographer of the Year -kilpailun päävoittoon.

Vuoden 2021 Finnish Photo Awards -kilpailun voitti Antti Karppinen kuvallaan Beginning of an Adventure. (Kuva: Antti Karppinen)

Finnish Photo Awards on vuonna 2019 perustettu, nyt kolmatta kertaa järjestetty kaikille kuvaajille avoin valokuvakilpailu, jonka tavoitteena on löytää ja palkita maan parhaat valokuvat ja valokuvaajat kymmenessä eri kuvauskategoriassa kilpailun päävoiton lisäksi. Vuoden 2021 voittajat palkittiin lauantaina 25.9.2021 Kuopiossa järjestetyssä palkintogaalassa. Finnish Photo Awards -kilpailun kansainvälinen tuomaristo perusteli voittoisaa kuvaa seuraavasti: “Antti Karppisen kuva nousi selkeästi kisan päävoittajaksi, sillä se osoittaa erityislaatuista mielikuvitusta ja teknistä osaamista sekä valaisun ja väritasapainon hallintaa. Myös huolella harkitut lavasteet ja rekvisiitta herättivät tarinan eloon.” Kilpailun tuomaristo oli myös erittäin vaikuttunut yleistasolla suomalaiskuvaajien idearikkaudesta ja korkeasta teknisestä osaamisesta. Finnish Photo Awards -kilpailussa on kymmenen eri kilpailukategoriaa. Kilpailun kokonaisvoiton lisäksi Antti Karppinen pokkasi kuvallaan ykkössijat kuvituskuva-, luova muotokuva- ja lemmikkieläinkategorioissa. Kilpailun muissa kategorioissa voittajiksi nousivat vauvakuvasarjassa Suvi Roiko Tampereelta, lapsikuvasarjassa Hanna Mulli Kempeleeltä, klassisessa muotokuvasarjassa Pia Maria Rautio Lahdesta, mainoskuvasarjassa Onni Wiljami Kinnunen Limingasta,luontokuvasarjassa Tommi Alatalo Oulusta, lehti- ja urheilukuvasarjassa Hannu Rainamo Säynätsalosta ja hääkuvasarjassa Tuukka Nygård Oulusta. Kilpailun päätuomarina jatkoi aiempien vuosien tapaan brittiläinen valokuvaaja ja valokuvauksen opettaja Jim Lowen, jonka johdolla kuvia arvioi vuosittain vaihtuva kansainvälinen asiantuntijaraati. Finnish Photo Awards -kilpailuun lähetettiin tänä vuonna kaikkiaan noin 600 valokuvaa ja finaalissa arvioitiin jokaisessa kilpailukategoriassa niihin valikoidut kymmenen parhaan valokuvaajan kuvat. Finnish Photo Awards -kilpailun järjestää Suomen Ammattivalokuvaajat ry. Finnish Photo Awards -kilpailun palkintosijoille sijoittuminen toimii myös pääsylippuna Suomen maajoukkueeseen World Photographic Cup (WPC) -kilpailuun. WPC on maailmanlaajuinen valokuvakilpailu, joissa eri maiden maajoukkueet ottavat toisistaan mittaa. Suomen maajoukkue on osallistunut kisaan menestyksekkäästi sen perustamisvuodesta 2014 lähtien. Myös tämänvuotisen Finnish Photo Awards

-kilpailun voittaja Antti Karppinen on voittanut WPC-kilpailussa mitaleja useana vuonna, viimeksi nyt keväällä 2021. World Photographic Cup –kilpailun kategoriat ovat Commercial, Illustrative, Nature, Portrait, Reportage ja Wedding. Finnish Photo Awards -kilpailussa palkitut kuvat löytyvät täältä. Tiedot kaikista kilpailussa palkituista löytyy Finnish Photo Awards -kilpailun webbisivuilta. Yleisö voi myös äänestää omaa suosikkiaan Finnish Photo Awards -kilpailun finalistikuvista kilpailun Facebook-sivulta. Lisätietoja: Anna Kaleva-Tsagklas, Suomen Ammattivalokuvaajat ry Puhelin 050 4399439 Sähköposti: toimisto(at)ammattivalokuvaajat.fi Antti Karppinen Puhelin: 040 8641355 Sähköposti: antti(at)aliascreative.fi

