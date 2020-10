Valtakunnallisten vedenkorkeusasemien ylläpito ja virtaamamittaukset kilpailutettu vuosille 2021–2023

Valtakunnallinen hydrologisen tiedon tuottaminen on keskitetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen, joka on kilpailuttanut vedenkorkeusasemien ylläpidon ja virtaamamittaukset kolmella hankinta-alueella Suomessa. Hankinta koskee vedenkorkeusasemien ylläpitoa yhteensä 319 vedenkorkeusasemalla ja virtaamamittauksia 177 virtaama-asemalla. Vedenkorkeusasemien ylläpitokäynnit sisältävät vedenkorkeuden tarkistusmittauksen, ylläpito- ja huoltotöitä sekä vuosittaisen kuntotarkastuksen ja tarkistusvaaitukset.

Vedenkorkeus- ja virtaamahavaintoja tarvitaan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi tulvariskien hallinnassa, patoturvallisuudessa, vesistöjen säännöstelyssä, vesivoiman tuotannossa, kuivuustilanteissa sekä vesitilannetta koskevassa tiedotuksessa ja varoituspalveluissa. Havaintojen luotettavuus on ensiarvoisen tärkeää.

Itäisellä hankinta-alueella (Keski-Suomi, Uusimaa, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) palveluntuottajina jatkavat samat toimijat kuin nykyisellä hankintakaudella. Itäisellä hankinta-alueella vedenkorkeusasemien ylläpidossa jatkaa Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy kumppaneineen ja virtaamamittauksissa Kymijoen vesi ja ympäristö ry kumppaneineen.

Läntisellä hankinta-alueella (Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) vedenkorkeusasemien ylläpidossa jatkaa KVVY Tutkimus Oy ja virtaamamittauksia tulee jatkossa tekemään Mitta Oy.

Pohjoisella hankinta-alueella (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa) tekijät vaihtuvat ja jatkossa vedenkorkeusasemien ylläpidosta vastaa Maveplan Oy ja virtaamamittauksista Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Alkavalla hankintakaudella asemakäyntejä voidaan tilata tarpeen mukaan valtakunnallisesti tärkeillä vedenkorkeusasemille 6–12 kertaa vuodessa. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset toimivat pilotteina, sillä niiden alueilla valtakunnallisesti tärkeille asemille on asennettu kaksi automaattista havaintolaitetta ja asemakäyntien määrä on 6 kertaa vuodessa. Muiden ELY-keskusten alueella käyntikertoja on ensimmäisenä vuonna 10.

Virtaamamittauksissa toinen talvimittauskierros tehdään nykyisestä poiketen vain erikseen tilattaessa. Täten pystytään paremmin huomioimaan leudot talvet, jolloin pysyvää jääkantta ei joka puolelle Suomea muodostu. Virtaamamittaushankinta sisältää Suomen ympäristökeskuksen laatiman mittausohjelman mukaiset avovesikauden mittaukset sekä talvikauden mittauksia kohteissa, joissa jääkansi vaikuttaa havaintojen luotettavuuteen.

Hankintasopimukset palveluntuottajien kanssa on tehty vuosiksi 2021–2023 ja ne sisältävät optiovuoden 2024. Kilpailutettujen vedenkorkeusasemien ylläpidon ja virtaamamittausten kustannukset ovat vuonna 2021 arviolta noin 700 000 euroa.