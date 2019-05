Valtaosa helsinkiläisistä näkee alueelle suuntautuvan matkailun myönteisenä, elinvoimaa ja kansainvälisyyttä lisäävänä tekijänä

Helsingin kaupunki on ensimmäistä kertaa selvittänyt laajalla verkkokyselyllä asukkaiden näkemyksiä kaupunkiin suuntautuvasta matkailusta. Vastaajista miltei 70 prosenttia näkee matkailun vaikutukset pelkästään myönteisiksi. Asukkaiden mielestä matkailuun pitää myös panostaa, sillä noin 70 prosentin mielestä Helsingin tulee aktiivisesti tavoitella matkailun kasvua. Markkinatutkimusyritys Kantar Oy toteutti kyselyn 28.2.–12.3.2019 ja vastaajia oli yhteensä noin 1 100.

"Helsingin matkailun kehittymisen suurin yksittäinen onnistumisen edellytys on paikalliskokemus. Että matkailijoille palvelut toimivat, he tuntevat itsensä tervetulleeksi ja voivat ottaa osaa aitoon, paikalliseen kulttuuriin. Se, että helsinkiläiset näkevät matkailun näin myönteisenä mahdollistaa kaupungille matkailun kestävän kehittämisen myös jatkossa. Kun Helsinki on paras mahdollinen koti helsinkiläisille, on se myös paras mahdollinen kohde matkailijoille", sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Kaupungin brändi nähdään tärkeänä

Vastauksissa korostui myös kaupungin brändi ja sen tärkeyden ymmärtäminen. Asukkaat kokevat, että heillä on merkittävä vaikutus siihen, millaisen kuvan Helsingissä vierailevat muodostavat kaupungista.

”Kyselyn mukaan yli 80 prosenttia helsinkiläisistä ajattelee, että heidän tulee olla ystävällisiä matkailijoita kohtaan. Matkailun nähdään tuovan elinvoimaisuutta ja kansainvälistä tunnelmaa. Hienosti korostui myös se, että useat ihailevat kotikaupunkiaan itsekin kuin matkailijan silmin”, erikoistutkija Pekka Mustonen kaupunginkanslian elinkeino-osastolta kertoo.

Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, millä sanoilla he kuvailisivat Helsinkiä. Useimmin toistuneet sanat olivat kaunis, merellinen, monipuolinen, turvallinen, puhdas ja toimiva.

Lieveilmiöitäkin nostettiin esille

Viidesosa vastanneista kertoi matkailun joskus aiheuttaneen kielteisiä vaikutuksia elinympäristöönsä ja neljäsosa koki matkailun vaikuttaneen joihinkin paikkoihin haitallisesti. Näihin kohteisiin listattiin ruuhkaisuuden vuoksi Senaatintori, Kauppatori, Temppeliaukion kirkon alue, Länsisatama, Jätkäsaari ja Suomenlinna, joista viimeinen nähtiin kuitenkin samalla kaupungin vetovoimaisimpana nähtävyyskohteena.

Haittavaikutusten minimoimiseksi kaupunki panostaa vahvasti matkailun kestävään kehittämiseen. EU:n European Capital of Smart Tourism 2019 -tunnustuksella palkittu Helsinki on tänä vuonna täydentämässä matkailun kehittämissuunnitelmaa kestävän matkailun ohjelmalla.

”Helsinki pyrkii vahvistamaan matkailusta saatavia hyötyjä kestävällä tavalla. Ennakoimalla mahdollisia ongelmia pystymme takaamaan sujuvat palvelut niin vierailijoille kuin asukkaille”, matkailun kehittämisestä vastaava erityissuunnittelija Jukka Punamäki toteaa.



Taustatietoa

Kantar Oy:n toteuttamaan kyselytutkimukseen osallistuneet saivat ottaa kantaa matkailua ja Helsinkiä sivuaviin väitteisiin sekä arvioida, onko matkailu tuottanut Helsingille myönteistä vai kielteistä kehitystä. Matkailun vaikutuksien lisäksi tutkimuksessa selvitettiin jakamistalouden matkailu-ulottuvuutta sekä yleisemmin vastaajien matkailutottumuksia. Tutkimusaineisto julkaistaan Helsinki Region Infosharen kautta avoimena datana syksyllä 2019.

Vastaava tutkimus on toteutettu tänä vuonna myös Porvoossa. Jatkossa tutkimus on tarkoitus toteuttaa säännöllisesti Helsingissä ja mahdollisesti myös muilla Suomen merkittävimmillä matkailualueilla.