Valtateiden 4 ja 8 kehittämisselvitys välillä Haaransilta - Lapinkangas, Liminka - yleisötilaisuus 29.8.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii kehittämisselvitystä valtateille 4 ja 8 Haaransillan ja Lapinkankaan välille Limingassa. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Limingan kunnan ja Väyläviraston kanssa.



Selvityksessä määritetään pitkän aikavälin toimenpiteet valtateille 4 ja 8 Limingan kohdalle. Näillä toimenpiteillä turvataan liikenneverkon toimivuus ja turvallisuus myös tulevaisuudessa. Esitettyjen toimenpiteiden lähtökohtana on vuonna 2023 valmistunut selvitys ”Valtatie 8 uudelleenarviointi välillä Vaasa - Oulu”. Siinä määritettiin koko välille pitkän aikavälin tavoitetila valtatien 8 parantamiseksi, joka vastaa pääväyläasetuksen edellyttämää tasoa.



Suunnittelualue alkaa valtatieltä 4 Haaransillan eritasoliittymästä päättyen valtatielle 8 Tikkaperän kohdalle. Suunnittelualueen pituus on noin 11 kilometriä. Suunnitelmassa esitetään mm. eritasoliittymiä Haaransillan, Liminganportin, Sepänkankaan ja Ylivieskantien liittymiin.



Kehittämisselvitys ei ole maantielain mukainen suunnitelma, vaan selvityksessä esitetyt toimenpiteet tarkentuvat ja saavat lainvoiman myöhemmin laadittavien kaavojen sekä tiesuunnitelmien kautta. Toimenpideselvityksen ratkaisut toimivat lähtökohtana kuntien maankäytön suunnittelulle ja kaavoitukselle sekä hankekohtaiselle väyläsuunnittelulle. Tavoitteena on, että suunnitelma valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.



Kehittämisselvityksen suunnitelmaluonnoksia esitellään Limingassa Lakeus-talolla tiistaina 29.8 klo 17 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös Teams-etäyhteydellä, linkki tilaisuuteen löytyy hankkeen verkkosivulta osoitteesta https://vayla.fi/valtateiden-4-ja-8-kehittamisselvitys-valilla-haaransilta-lapinkangas-liminka



Suunnitelmaluonnokset laitetaan yleisötilaisuuden jälkeen nähtäville hankkeen verkkosivuille. Suunnitelmaluonnoksista voi esittää kysymyksiä ja antaa palautetta yleisötilaisuudessa tai yleisötilaisuuden jälkeen.