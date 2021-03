Valtateiden 8 ja 27 liittymäalueen liikennejärjestelyt, Kalajoki, tiesuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaista tiesuunnitelma valtateiden 8 ja 27 liittymäalueen liikennejärjestelyistä.

Tiesuunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa luonnoksia esitellään alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Esittely tapahtuu koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeen verkkosivuilla 18.3.–25.3.2021 välisenä aikana.



Suunnittelualue sijoittuu Kalajoen keskustaajaman lounaisosaan, valtateiden 8 ja 27 asemakaavoitetulle liittymäalueelle. Suunnittelun tavoitteena on jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuuden parantaminen, moottoriajoneuvoliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä maankäytön kehittämisen mahdollistaminen.



Tiesuunnitelman toimenpiteitä:

- Valtateiden 8 ja 27 nykyiseen T-liittymään lisätään meren suuntaan uusi katuliittymähaara. Syntyvä nelihaaraliittymä rakennetaan liikennevalo-ohjatuksi kääntymiskaistoineen. Valtatien 8 liittymätilanne rakennetaan asemakaavan mukaiseksi.

- Valtatielle 27 tehdään asemakaavan mukaiset katuliittymät Kipparinkaarelle, Hollitielle ja Yliuntisentielle.

- Suunnittelualueen katuverkko jalankulku- ja pyöräteineen rakennetaan asemakaavan mukaiseksi. Alikulkukäytävä rakennetaan valtatielle 8 uudesta valoristeyksestä Kokkolaan päin sekä valtatielle 27 Kipparinkaaren-Hollitien risteyksen meren puolelle.

- Toteutetaan ne melusuojaukset, joihin suunnittelun hankeryhmässä päädytään laadittavan liikennemeluselvityksen ja asemakaavan velvoitteiden pohjalta.



Tiesuunnitelma valmistuu huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa suunnitelman nähtäville verkkosivuillaan vähintään 30 päivän ajaksi ja huolehtii nähtävilläolon kuuluttamisesta. Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä muistutuksia. ELY-keskus hankkii tiesuunnitelmasta tarvittavat lausunnot ja suunnitelma toimitetaan lausuntoineen ja mahdollisine muistutuksineen Väylävirastolle ja edelleen liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksymistä varten.



Hankkeen rakennussuunnitelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Rakennuskustannusarvio hankkeelle on noin 3 M€ (alv 0 %). Hankkeelle ei ole tällä hetkellä tiedossa rahoitusta. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.