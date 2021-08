Valtatie 7 Haminan ohikulkutien Husulan tietunneli on osittain suljettu huoltotöiden vuoksi 9.8. klo 7.00 – 13.8.2021 klo 22.00 välisen ajan.

Kaakkois-Suomessa alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys laski viime vuodesta 39 % 27.7.2021 08:19:24 EEST | Tiedote

Kaakkois-Suomessa oli kesäkuun lopussa 16 257 työtöntä. Verrattuna viime vuoden kesäkuuhun Kaakon työttömyys on laskenut 27 %. Työllisyys on palannut lähes samoihin lukuihin kuin ennen koronaa. Työttömiä on 5 % enemmän kuin kesäkuussa 2019 ja 5 % vähemmän kuin kesäkuussa 2018. Lomautettujen määrä on laskenut edelleen sekä edellisvuodesta että edelliskuukausista. Mikä parasta, nuorten (alle 25 vuotiaiden) työttömyys laski viime vuodesta 39 %, siis enemmän kuin työttömyys kokonaisuudessaan.