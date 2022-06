Valtatiellä 13 tavoitellaan liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamista

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt toimenpideselvityksen laatimisen valtatielle 13 välille maantie 16847 (Linnantie, itäinen liittymä) - valtatie 4 (Huutomäki). Toimenpideselvityksessä tarkasteltavan tiejakson pituus on noin 19 kilometriä. Käynnistyneessä selvityksessä määritetään suunnittelualueen tavoitetilanne yksityiskohtaisemman jatkosuunnittelun lähtökohdaksi.

Tien kaarteisuus ja mäkisyys sekä suuri liittymätiheys vähentää kaksikaistaisen tien ohitusmahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteita ovat tasoliittymien vähentäminen ja kanavointi, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden sekä rautatien tasoristeysten turvallisuuden parantaminen.

Suunnittelualueelle pyritään lisäksi löytämään 1-2 ohituskaistaparia, joilla tavoitellaan liikenteen sujuvuutta ja parempaa matka-aikaa sekä ennakoitavuutta. Tavoitenopeutena suunnittelualueelle on 80 km/h ja ohituskaistaosuuksilla 100 km/h. Hankkeen ohituskaistat voivat sijaita kohdakkain (2+2 kaistaa) tai peräkkäin (2+1 kaistaa) ja ajosuunnat erotellaan keskikaiteella. Ohituskaistaosuuksille pyritään löytämään rinnakkaistiemahdollisuus, joka mahdollistaa häiriöttömän varareittijärjestelmän ja hitaan liikenteen erottamisen valtatieliikenteestä.

Osallistuminen

Toimenpideselvityksen aikana järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus. Yleisötilaisuus pidetään 15.6.2022 klo 17.00-18.00 Hietaman koululla, Hietamantie 96, 44170 Hietama. Tilaisuudessa esitellään alustavia toimenpide-ehdotuksia (ohituskaistajaksot, rinnakkaistiejärjestelyt). Yleisötilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua etänä virtuaalisesti.

Yleisötilaisuudessa on mahdollisuus ottaa kantaa esitettäviin ratkaisuihin. Esittelyaineisto viedään tilaisuuden jälkeen hankesivuille. Vapaamuotoisia mielipiteitä voi toimittaa suunnittelukonsultille myös tilaisuuden jälkeen. Mielipiteet pyydetään toimittamaan 29.6.2022 mennessä suunnittelukonsultti Riina Väyryselle puhelimitse (040 620 7270), sähköpostilla (riina.vayrynen(at)afry.com) tai postitse osoitteeseen AFRY Finland Oy, Riina Väyrynen, Puistokatu 2–4 D, 40100 Jyväskylä.

Lisätietoja selvityksestä on saatavilla Väyläviraston hankesivuilta osoitteesta:



https://vayla.fi/valtatien-13-parantaminen-valilla-maantie-16847-linnantie-itainen-liittyma-valtatie-4-huutomaki-toimenpideselvitys-saarijarvi-ja-aanekoski

Maanteiden suunnittelu on pitkä ja vaiheittain tarkentuva prosessi

Maanteiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi. Nyt käynnissä oleva työ on esiselvitys, jonka tarkoituksena on määrittää valtatien tekninen tavoitetila ja jatkosuunnittelun tarpeet. Toimenpideselvityksen suunnittelutarkkuus on yleispiirteinen ja ennen parantamistoimenpiteiden toteuttamista tulee laatia tarkemmat suunnitelmat (yleissuunnitelma ja/tai tie- ja rakentamissuunnitelmat).

Tarkastelujakson tavoitetilan toteutuminen tapahtuu vaiheittain pitkällä aikajänteellä.