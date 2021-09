Valtatiellä 4 Lusin ja Kanavuoren välillä tavoitellaan jatkuvaa ohituskaistatietä (Keski-Suomi ja Uusimaa)

Ajosuunnat erotellaan keskikaiteella tai riittävän leveällä keskialueella. Liittymät toteutetaan eritasoliittyminä. Koko jaksolla on maanteistä ja kaduista koostuva, kattava rinnakkaisverkko. Kattava rinnakkaistieverkko mahdollistaa mahdollisimman häiriöttömän varareittijärjestelmän ja hitaan liikenteen erottamisen valtatieliikenteestä.

Tarkastelujakson kehittämisen tavoitteena on parantaa henkilö- ja tavaraliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä sovittaa yhteen pitkämatkaisen ja paikallisen liikkumisen tarpeita. Lisäksi tavoitellaan liikenteen päästöjen vähentämistä, kestävien kulkumuotojen olosuhteiden sekä liikenneympäristön yhtenäisyyden ja miellyttävyyden parantamista.

Osallistuminen

Toimenpideselvityksen aikana järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus verkkotapahtumana. Yleisötilaisuus pidetään maanantaina 11.10. klo 17–19. Tilaisuudessa esitellään alustavia toimenpide-ehdotuksia (eritasoliittymät, ohituskaistajaksot, rinnakkaistiejärjestelyt). Yhteys tilaisuuteen aukeaa alla olevasta linkistä suoraan nettiselaimeen tai Teams-sovellukseen: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

Yleisöllä on mahdollisuus ottaa kantaa esitettäviin ratkaisuihin. Yleisötilaisuudessa on mahdollista esittää kirjallisia kommentteja ja kysymyksiä Teamsin chatin kautta. Vapaamuotoisia mielipiteitä voi toimittaa suunnittelukonsultille myös tilaisuuden jälkeen. Mielipiteet pyydetään toimittamaan 25.10.2021 mennessä sähköpostilla (teemu.kuittinen@ains.fi) tai postitse osoitteeseen A-Insinöörit Civil Oy, Teemu Kuittinen, Puutarhakatu 10, 33210 Tampere.

Maanteiden suunnittelu on pitkä ja vaiheittain tarkentuva prosessi

Maanteiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi. Nyt käynnissä oleva työ on esiselvitys, jonka tarkoituksena on määrittää valtatien tekninen tavoitetila ja jatkosuunnittelun tarpeet. Toimenpideselvityksen suunnittelutarkkuus on yleispiirteinen, ja ennen parantamistoimenpiteiden toteuttamista tulee laatia tarkemmat suunnitelmat (yleissuunnitelma ja/tai tie- ja rakennussuunnitelmat).

Tarkastelujakson tavoitetila tulee toteutumaan vaiheittain pitkällä aikajänteellä.

Lisätietoja

Toimenpideselvitystä laatii A-Insinöörit. Työtä ohjaa hankeryhmä, johon kuuluvat ELY-keskusten ja Väyläviraston asiantuntijoiden lisäksi alueen kuntien, alueen maakuntaliittojen, Keski-Suomen museon sekä Päijät-Hämeen vastuumuseon edustajat. Toimenpideselvitys valmistuu keväällä 2022.

Lisätietoja selvityksestä on saatavilla Väyläviraston internet-sivuilta osoitteesta

https://vayla.fi/vt-4-lusi-kanavuori-toimenpideselvitys1