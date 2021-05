Valtatiellä 4 selvitetään Lusi–Kanavuori-välin kehittämistarpeita ja tavoitetilaa (Keski-Suomi ja Uusimaa)

Jaa

Keski-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset ovat yhteistyössä käynnistäneet toimenpideselvityksen laatimisen valtatielle 4 Heinolan Lusin ja Jyväskylän Kanavuoren väliselle osuudelle. Käynnistyneessä selvityksessä määritetään Lusi–Kanavuori-välin tavoitetilanne yksityiskohtaisemman jatkosuunnittelun lähtökohdaksi. Toimenpideselvitys perustuu vuonna 2020 laadittuun Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki – Tornio/Haaparanta -selvitykseen. Suunnittelujakson pituus on noin 112 kilometriä.

Tavoitteena parantaa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän tiejakson olosuhteita tarpeiden vaatimalle tasolle

Valtatie 4 (E75) on tärkeä kansainvälinen ja Suomen merkittävin etelä-pohjoissuuntainen yhteys pääkaupunkiseudulta Keski-Suomen kautta Pohjois-Suomeen. Liikenne- ja viestintäministeriö määrittelee merkittävät maanteiden ja rautateiden pääväylät ja niiden ympärivuorokautisen liikenteen turvaavat palvelutasotavoitteet. Valtatien 4 väli Helsingistä Jyväskylään on määritelty palvelutasoluokkaan I ja siten myös osaksi runkoverkkoa. Lisäksi Valtatie 4 kuuluu TEN-T -ydinverkkoon ja on osa suurten erikoiskuljetusten verkkoa. Tarkastelujakso onkin erittäin merkittävä tavara-, vapaa-ajan ja työmatkaliikenteen jakso. Tarkastelujakso on merkittävä myös pitkämatkaisen joukkoliikenteen kannalta, sillä Lahden ja Jyväskylän välillä ei ole henkilöliikennettä rautateitse.

Tarkastelujakson keskeiseksi ongelmaksi on aiemmissa selvityksissä nostettu suunnittelujakson keskimääräistä korkeampi onnettomuustiheys. Liikenneturvallisuuspuutteiden lisäksi ongelmiksi on tunnistettu ohituspaikkojen vähyys, rinnakkaisverkon puutteellisuus, joukkoliikennepysäkkien saavutettavuushaasteet, jalankulun ja pyöräliikenteen reittipuutteet sekä tienylitysten ja risteämisten turvattomuus.

Tarkastelujakson kehittämisen tavoitteena on parantaa henkilö- ja tavaraliikenteen turvallisuutta, sujuvuutta sekä sovittaa yhteen pitkämatkaisen ja paikallisen liikkumisen tarpeita. Lisäksi tavoitellaan liikenteen päästöjen vähentämistä, kestävien kulkumuotojen olosuhteiden sekä liikenneympäristön yhtenäisyyden ja miellyttävyyden parantamista. Selvityksessä vertaillaan vaihtoehtoisia ratkaisuja tavoitetilan saavuttamiseksi.

Maanteiden suunnittelu on pitkä ja vaiheittain tarkentuva prosessi

Maanteiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi. Nyt käynnissä oleva suunnitelma on esiselvitys, jonka tarkoituksena on määrittää valtatien tekninen tavoitetila ja jatkosuunnittelun tarpeet. Toimenpideselvityksen suunnittelutarkkuus on yleispiirteinen, ja ennen parantamistoimenpiteiden toteuttamista tulee laatia tarkemmat suunnitelmat (yleissuunnitelma sekä tie- ja rakennussuunnitelmat).

Tarkastelujakson tavoitetila tulee toteutumaan vaiheittain pitkällä aikajänteellä.

Osallistuminen ja lisätietoja

Toimenpideselvityksen aikana järjestetään yksi yleisötilaisuus verkkotapahtumana. Yleisötilaisuus ajoittuu kesän 2021 tienoille, ja ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Toimenpideselvitystä laatii A-Insinöörit Civil Oy. Työtä ohjaa hankeryhmä, johon kuuluu ELY-keskusten ja Väyläviraston asiantuntijoiden lisäksi alueen kuntien, alueen maakuntaliittojen, Keski-Suomen museon sekä Päijät-Hämeen vastuumuseon edustajat. Toimenpideselvitys valmistuu keväällä 2022.