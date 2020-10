Valtatien 18 rakentaminen Pelmaan liittymässä, Seinäjoki

Förbättring av landsväg 724 vid Metviken, Vasa (Österbotten) 13.10.2020 12:39:03 EEST | Tiedote

Asfalterings- och vägmärkningsarbetet påverkar trafikarrangemangen i området. Arbetet utförs under vecka 43, under tiden 18.10–25.10. Under denna tid önskar vi att bilisterna använder alternativa rutter på grund av att vissa riktningar och körfiler på landsväg 724 kommer att stängas och arbetet orsakar köer trots att det utförs mestadels på natten.