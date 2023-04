Valtatien 19 parantaminen välillä Hipinmäki-Muurimäki, Seinäjoki ja Lapua, tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt

Valtatie 19 kuuluu pääväyläasetuksen mukaiseen maanteiden runkoverkkoon. Valtatiellä 19 on tärkeä rooli valtakunnallisten yhteyksien sekä seudullisen ja alueellisen arkiliikkumisen kannalta. Valtatiellä 19 kulkee runsaasti raskasta liikennettä.



Valtatie 19 on nykyisin yksiajoratainen kaksikaistainen maantie, jonka nopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa. Suunnittelualueen liikennemäärä on 10 900 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 950 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suunnittelualueella sijaitsevat liittymät ovat tasoliittymiä.



Valtatien 19 suunniteltavalla tiejaksolla on heikot ohitusmahdollisuudet, maatalousliikenne ja suuri raskaan liikenteen osuus, joista seuraa muun muassa liikenteen sujuvuus- ja turvallisuusongelmia. Valtatielle on myös vaikea liittyä sivusuunnasta, mikä voi aiheuttaa riskikäyttäytymistä.

Tiesuunnitelmalla tarkat suunnitelmat

Tiesuunnitelman laatiminen käynnistynyt alkuvuodesta 2023. Suunnitelma valmistuu toukokuussa 2024.



Tiesuunnitelman laatiminen on valtatien parantamisen toimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suunnittelua. Aiempien suunnitelmien periaateratkaisut ohjaavat suunnittelua, mutta niiden toimivuutta tarkastellaan tarkemmassa mittakaavassa. Lainvoimainen tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.



Suunnittelualue alkaa eteläpäässä rakenteilla olevan Atrian eritasoliittymän ja siihen liittyvän ohituskaistaosuuden päättymiskohdasta ja päättyy pohjoispäässä rakenteilla olevan Muurimäen eritasoliittymän ja siihen liittyvän ohituskaistaosuuden alkamiskohtaan. Suunnittelualueen pituus on noin 7,0 kilometriä. Tiesuunnitelmalla täydennetään rakenteilla olevien tieosuuksien välinen osuus 2+2-kaistaiseksi tieksi koko matkalla.



Valtatien 19 tavoitetilassa Seinäjoen ja Lapuan välinen tieosuus on keskikaiteellinen 2+2-kaistainen tie, jonka kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä. Tavoitetilanteessa valtatiellä on maantietasoinen rinnakkaistieverkko, johon ohjataan jalankulku, pyöräily ja muu hidas liikenne. Katkaistut yksityistie- ja maatalousliittymät korvataan yksityistiejärjestelyillä. Tiesuunnitelman laatimiseen sisältyy myös meluntorjunnan suunnittelu.



Tiesuunnitelmaratkaisuissa huomioidaan ja arvioidaan ratkaisuiden ympäristövaikutukset. Valmis tiesuunnitelma pitää sisällään tiestön parantamisratkaisut tarvittavine aluevarauksineen, vaikutusarvioineen ja kustannusarvioineen. Tiesuunnitelma toimii lähtökohtana myöhemmin toteutettavalle rakentamissuunnitelmalle.

Suunnitelmaa kehitetään yhdessä

Alueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Hankkeen vuorovaikutus sisältää eri menetelmin toteutettua tiedottamista, tiedonhankintaa ja osallistumista sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Palaute ja keskustelu ratkaisusta on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi ja palautetta otetaan vastaan koko suunnittelun ajan.



Tiesuunnittelun ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään touko-kesäkuussa 2023 ja sen ajankohta tarkentuu pian.



Tilaisuudessa suunnittelijat esittelevät hankkeen taustoja, tavoitteita ja alustavia suunnitelmaluonnoksia, minkä jälkeen suunnitelmista voi esittää kysymyksiä ja kommentteja. Yleisötilaisuuden aineisto tallennetaan myös hankkeen www-sivuille.



Tiesuunnitelman verkkosivut:

