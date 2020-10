Valtatien 3 parantaminen Helsingbyn ja Laihian välillä on edennyt yleissuunnitteluvaiheeseen (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus suunnittelee valtatien 3 parantamista Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian välillä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on päättynyt ja ELY-keskus on tehnyt päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta. Arvioinnissa tarkasteltiin useita vaihtoehtoja. Yleissuunnittelua jatketaan nykyiseen valtatielinjaukseen tukeutuen vaihtoehdolla 1. Valittu vaihtoehto sisältää nykyisen valtatien parantamisen ja uuden Alakylän eritasoliittymän rakentamisen Rudon kohdalle. Eritasoliittymän sijainti tarkentuu suunnittelussa.

Valtatie 3 on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T -liikenneverkkoon, jolla tienpitäjän on turvattava sujuva ja turvallinen liikenne. Liittymien määrä on rajoitettu ja liittymäjärjestelyjen on oltava korkeatasoisia. Maatalousliikenteen liikkuminen yhteysvälillä turvataan rinnakkaistiejärjestelyiden avulla.

Parantamishankkeen tavoitteena on nelikaistainen, korkeatasoinen ja turvallinen valtatieyhteys Laihian ja Vaasan välille. Tarkastellut vaihtoehdot olivat parantamishankkeelle asetettujen tavoitteiden kannalta yhtäläisiä. Arvioinnin mukaan vähiten kielteisiä vaikutuksia luonnonympäristölle sekä kulttuuri- ja rakennetulle ympäristölle aiheutuu nykyisen valtatien parantamisesta. Eniten kielteisiä vaikutuksia aiheutuu uuteen maastokäytävään rakennettavista tielinjauksista, jotka pirstovat elinympäristöjä, aiheuttavat estevaikutuksia liikkumiselle ja muuttavat kulttuurillisesti tärkeitä maisemia.

Kaikki tarkastellut vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia. Kannattavuuslaskelman perusteella suurimmat hyödyt saavutetaan nykyisen valtatien parantamisella. Vaiheittain toteuttamalla voidaan kustannuksia jakaa pidemmälle aikajänteelle.

Jatkosuunnitteluun valitusta vaihtoehdosta tehdään lain mukainen yleissuunnitelma, joka valmistuu keväällä 2021. Suunnitelmaluonnoksia tullaan esittelemään yleisölle alkuvuodesta, jolloin suunnitelmista on myös mahdollista antaa palautetta.