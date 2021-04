Valtatien 3 yleissuunnittelu Helsingbyn ja Laihian välillä jatkuu

Jaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus laatii yleissuunnitelmaa valtatien 3 parantamisesta Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian välillä. Yleissuunnitelmaluonnosta esiteltiin virtuaalisessa yleisötilaisuudessa maaliskuussa. Tilaisuuden jälkeen asukkailta saatiin runsaasti palautetta, josta noin puolet kannatti ja puolet vastusti suunnitelmaa. Palautteen perusteella hankkeen ohjausryhmä on päättänyt, että kevään aikana tehdään vielä lisää selvityksiä mahdollisista uusista ratkaisuista, jotka tukeutuvat nykyiselle tielinjalle.

Valtatie 3 välillä Vaasa–Helsinki on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä. Se kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-liikenneverkkoon, jolla on turvattava sujuva ja turvallinen liikenne. Helsingby–Laihia tieosuudella on merkittävä rooli sekä lyhyt- että pitkämatkaiselle liikenteelle. Nykyiset liikennejärjestelyt eivät vastaa liikennemäärien ja valtatien palvelutason vaatimuksia. Tämä aiheuttaa ongelmia kuljetusten toimivuuden lisäksi myös henkilöautoliikenteen sujuvuudelle sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudelle.

Yleissuunnitelma laaditaan nykyisen valtatien linjaukseen tukeutuvalle vaihtoehdolle. Suunnitteluratkaisulla toteutuvat hankkeelle asetetut päätieverkon palvelutasotavoitteet. Valittu vaihtoehto mahdollistaa myös vaiheittain toteuttamisen, jolloin esimerkiksi ohituskaistoja, eritasoliittymäjärjestelyjä ja rinnakkaisteitä voidaan rakentaa jo ennen koko välin toteuttamista nelikaistaisena väylänä.

Nykyisen valtatien linjaukseen tukeutuva vaihtoehto on maakuntakaavan mukainen. Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä päivitetään alueen yleiskaavat ja ne tulevat saman aikaisesti nähtäville. Yleissuunnitelmaa ei voida hyväksyä vastoin voimassa olevaa yleiskaavaa.

Alueen asukkailla ja muilla sidosryhmillä on ollut mahdollisuus kuulla hankkeesta ja kertoa näkemyksiään suunnittelun eri vaiheissa. Postituslistalla on tiedotettu hankkeen etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista. Hanketta on esitelty yleisölle kolmessa yleisötilaisuudessa. Lisäksi YVA-menettelyn aikana järjestettiin kaksi sidosryhmätyöpajaa ja karttapalautekysely, joiden tuottamaa aineistoa käytettiin hyödyksi suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.

Lisäselvitystarpeiden takia yleissuunnitelman valmistuminen siirtyy syksylle 2021. Suunnitteluaikataulu tarkentuu, kun suunnitteluratkaisut selviävät. Yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen se tulee nähtäville ja siitä on mahdollisuus jättää muistutuksia. Koska kyseessä on merkittävän kokoinen hanke, tiesuunnitelman toteuttaminen vaatii myös eduskunnan päätöksen rahoituksesta.