Valtatien 3 yleissuunnittelu Helsingbyn ja Laihian välillä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus laatii yleissuunnitelmaa valtatien 3 parantamisesta Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian välillä. Yleissuunnitelmaluonnosta esiteltiin virtuaalisessa yleisötilaisuudessa maaliskuussa. Tilaisuuden jälkeen asukkailta saatiin runsaasti palautetta, josta noin puolet kannatti ja puolet vastusti esitettyä suunnitelmaa. Myös kunnat esittivät kuntien kannalta tärkeitä huomioon otettavia asioita. Palautteen perusteella hankkeen ohjausryhmän päätöksellä kevään aikana on tehty vielä lisää selvityksiä mahdollisista uusista ratkaisuista.

Yleissuunnitelma laaditaan pääosin nykyisen valtatien linjaukseen tukeutuvalle vaihtoehdolle. Uusia ratkaisuja on tarkasteltu Helsingbyn ja Hulmin kohdalla. Helsingbyn kohdalla uusi tarkasteltu vaihtoehto kiertää Helsingbyn kylän sen eteläpuolelta ja liittyy nykyiselle linjalle Mussmovägenin itäpuolelta. Lisäksi on tutkittu eritasoliittymävaihtoehtoja Helsingbyn kohdalle. Hulmin kohdan länsipuolelle on tarkasteltu uutta eritasoliittymää. ELY-keskus on pyytänyt kunnilta kannanotot uusista vaihtoehdoista. Jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta ELY-keskus tekee päätöksen syyskuussa 2021.

Yleissuunnittelua jatketaan ELY-keskuksen valitseman nykyisen liikennekäytävän eri kehittämisvaihtoehtojen perusteella ja siitä pidetään yleisötilaisuus myöhemmin syksyn aikana. Lisäselvitystarpeiden takia yleissuunnitelman valmistuminen siirtyy loppuvuoteen 2021.

Yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen se tulee nähtäville ja siitä on mahdollisuus jättää muistutuksia. Koska kyseessä on merkittävän kokoinen hanke, tiesuunnitelman toteuttaminen vaatii myös eduskunnan päätöksen rahoituksesta.