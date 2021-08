Valtatien 4 kehittäminen välillä Pulkkila–Haurukylä - toimenpideselvitys tavoitetilan toimenpiteistä on valmistunut

Jaa

Selvityksessä on määritetty pitkän aikavälin tavoitetilan toimenpiteet yhteensä noin 60 km pituiselle valtatiejaksolle, joka sijoittuu Siikalatvan, Limingan ja Tyrnävän kuntien alueelle.

Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T -ydinverkkokäytävää. Sen merkitys erityisesti valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta on suuri. Esitettyjen toimenpiteiden lähtökohtana on ollut vuonna 2020 valmistunut selvitys ”Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki - Tornio/Haaparanta”. Siinä määritettiin koko välille pitkän aikavälin tavoitetila, joka vastaa pääväyläasetuksen ja TEN-T -ydinverkkokäytävän edellyttämää tasoa. Tavoitteena on parantaa valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta.

Tavoitetilan saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä koko Pulkkila - Haurukylä -jaksolle. Osuudelle on esitetty yhteensä 10 ohituskaistaparia sekä 12 uutta eritasoliittymää, jotka korvaavat nykyiset tasoliittymät, sekä runsaasti uusia rinnakkaisteitä. Koko osuudelle rakennetaan ajosuunnat erottava keskikaide ja nopeusrajoitus nostetaan 100 kilometriin tunnissa. Asuinpihojen suojaaminen valtatien liikennemelulta edellyttää meluntorjuntaa noin 13 - 16 km osuudelle.Tavoiteltava nopeustaso edellyttää valtatielle linjausmuutoksia, joista merkittävimmät ovat Pulkkilan ja Rantsilan taajamien kohdilla. Temmeksen taajaman kohdalla on nykypaikalle parantamisen lisäksi tarkasteltu valtatien linjaamista uuteen maastokäytävään taajamarakenteelle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Valtatien parantamista ja sijaintia Temmeksen kohdalla tarkastellaan tarkemmin seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

Koko jakson toimenpiteiden alustava esisuunnittelutason kustannusarvio on noin 240 miljoonaa euroa.

Selvitys on laadittu syksyn 2020 ja kesän 2021 välisenä aikana. Keväällä 2021 järjestettiin yleisötilaisuus, jossa suunnitelmaluonnoksia esiteltiin alueen asukkaille ja muille hankkeesta kiinnostuneille. Suunnitelmista saatiin runsaasti palautetta. Saatuja palautteita on otettu suunnitelmaratkaisuissa mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Valmis selvitys on löydettävissä hankkeen verkkosivuilta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää selvityksestä lausunnot selvitysalueen kunnilta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta ja museolta. Lausunnot yhdessä raportin kanssa toimivat jatkosuunnitteluohjeina.

Toimenpideselvitys ei ole maantielain mukainen suunnitelma, vaan selvityksessä esitetyt toimenpiteet tarkentuvat ja saavat lainvoiman myöhemmin laadittavien kaavojen sekä tiesuunnitelmien kautta. Toimenpideselvityksen ratkaisut toimivat lähtökohtina kuntien maankäytön ja liikenteen suunnittelulle sekä juridisille väyläsuunnitelmille.