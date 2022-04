Valtatien 4 pitkän aikavälin tavoitetilan ratkaisuja selvitetään Iin kunnan Olhavan ja Kuivaniemen taajamien sekä Myllykankaan kohdilla

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii suunnitelmia samanaikaisesti käynnissä olevan Iin kunnan strategisen yleiskaavan kanssa. Liikennetarkastelussa laaditaan periaateratkaisut Olhavan ja Kuivaniemen taajamien sekä Myllykankaan liikennejärjestelyistä. Suunniteltavat periaateratkaisut palvelevat sekä valtatien 4 tavoitetilan saavuttamista, että Iin kunnan maankäytön kehittämistä.

Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T-ydinverkkokäytävää. Sen merkitys erityisesti valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta on suuri. Tutkittavien toimenpiteiden lähtökohtana on vuonna 2020 valmistunut selvitys ”Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki - Tornio/Haaparanta”. Siinä määritettiin koko välille pitkän aikavälin tavoitetila, joka vastaa pääväyläasetuksen ja TEN-T-ydinverkkokäytävän edellyttämää tasoa. Tavoitteena on parantaa valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta. Pohjois-Iin ja Kuivaniemen välisen tieosuuden kehittämistavoitteita ovat mm. jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie ja eritasoliittymät. Tieosuudella nopeusrajoituksen on oltava vähintään 80 km/h ja tavoitteellisena nopeusrajoituksena on 100 km/h.

Liikennetarkastelun alustavia periaateratkaisuja on nähtävillä kaavaluonnoksen yhteydessä Iin kunnan verkkosivuilla. Kunnan strategisesta kaavasta järjestetään yleisötilaisuus Nätteporin auditoriossa (Puistotie 1, Ii) tiistaina 26.4.2022 klo 17–19. Tilaisuudessa esitellään myös valtatien 4 alustavat periaateratkaisut. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Teams-etäyhteydellä.

Iin kunnan strategisen kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolokuulutus on Iin kunnan internetsivuilla virallisissa ilmoituksissa 12.4.–26.5.2022 välisen ajan. Kuulutusaikana yleiskaavan valmisteluaineisto on sähköisesti luettavissa Iin kunnan kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat ja kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää valmisteluaineistosta, myös valtatien 4 ratkaisuvaihtoehdoista, mielipide. Mielipiteet pyydetään toimittamaan 26.5.2022 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin ajan Iin kunnan nettisivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat. Valtatien 4 pitkän aikavälin tavoitetilan toimenpiteiden suunnittelua Pohjois-Pohjanmaan alueella voi seurata Väyläviraston nettisivulta Vt 4 tavoitetila (vayla.fi).