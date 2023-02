Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla välillä Keltti-Tanttari -tiesuunnitelman tarkentuneita suunnitelmaluonnoksia käsitellään työpajassa 16.2.2023

Suunnittelussa on edetty vaiheeseen, jossa pääratkaisut ovat muodostuneet ja muun muassa meluntorjunnan periaatteita on määritelty, joten nyt on hyvä ajankohta vielä vaikuttaa suunnitelman viimeistelyyn. Suunnitelmien valmistuminen on siirtynyt suunnittelualueen laajentumisen vuoksi loppukesään 2023.



Liitteenä on yleiskarttaluonnos (pdf).

Tervetuloa keskustelemaan ratkaisuista

Järjestämme yhteisen työpajan torstaina 16.2.2023 Kouvolatalolla klo 17.30-19.00 (Varuskuntakatu 11, Kouvola). Ilmoittautumista ei tarvita.



Keskustelut ja saatu palaute otetaan huomioon tie- ja katusuunnitelmien tarkentamisessa. Tilaisuus alkaa lyhyellä ajankohtaiskatsauksella, jossa esitellään tiesuunnitelman tilannetta ja etenemistä. Sen jälkeen keskustellaan karttojen äärellä. Siellä voi keskustella myös suunnitelmaan liittyvästä asemakaavoituksesta kaavoittajan kanssa. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.



Lämpimästi tervetuloa mukaan!