Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla välillä Keltti-Tanttari tiesuunnitelma käyntiin

Valtatie 6 on valtakunnallisesti tärkeä väylä. Se on Kaakkois-Suomen tieverkon selkäranka, joka on erityisen tärkeä Kaakkois-Suomen suurteollisuudelle, Kouvolan logistiikkakeskuksille ja matkailuliikenteelle. Erityisesti kesäviikonloppuisin liikenne vapaa-ajan asunnoille ja muu matkailuliikenne ruuhkauttaa valtatien 6. Lisäksi yhteydet Kouvolan keskustaan valtatieltä 6 ja Valkealan suunnasta on puutteelliset.

Lopputuloksena tarkat suunnitelmat

Tie- ja katusuunnitelmien aktiivinen vaihe on käynnistynyt keväällä 2022 ja suunnitelmien on tarkoitus valmistua vuoden 2023 keväällä. Tiesuunnitelman hyväksyminen edellyttää myös alueen asemakaavoituksen etenemistä.

Tie- ja katusuunnitelmien laatiminen on toimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksityiskohtien suunnittelua. Aiemman yleissuunnitelman periaateratkaisut ohjaavat suunnittelua, mutta niiden toimivuutta tarkastellaan tarkemmassa mittakaavassa sovittaen kokonaisuutta yhteen asemakaavoituksen kanssa. Kouvolan kaupungilla on vireillä hankkeeseen liittyviä asemakaavoja ja niitä viedään yhtäaikaisesti eteenpäin tiesuunnitelman rinnalla.

Parannuksia valtatielle ja kaupungin liikkumisympäristöön

Tiesuunnitelma sisältää valtatien 6 parantamisen kaksiajorataiseksi tieksi noin kuuden kilometrin matkalla siten, että uusi ajorata rakennetaan nykyisen tien eteläpuolelle. Suunnittelualue yhtyy lännessä Keltin eritasoliittymään, ja idässä toimenpiteet päättyvät Kauppalankadun länsipuolella. Niskalantielle rakennetaan uusi eritasoliittymä lännen suuntaan ja Tanttariin rakennetaan uusi eritasoliittymä idän suuntaan.

Jalankulku ja pyöräily-yhteyksiä parannetaan rakentamalla uusi yhteys Kymijoen yli Keltistä Niskalantielle. Valtatien pohjoispuolelle rakennetaan rinnakkainen katuyhteys Niskalantieltä Tervaskankaankadulle. Lisäksi rakennetaan uusi katuyhteys Puhjon Katajaharjuntieltä Valkealanväylälle (maantie 370) sekä Kouvolan keskustaan uusi sisääntulokatu Tanttarista Kymenlaaksontielle. Lisäksi Keltin ja Puhjon eritasoliittymät sovitetaan uusiin tiejärjestelyihin. Hanke sisältää myös mittavat määrät uutta meluntorjuntaa.

Monipuolista osallistumista ja viestintää

Tie- ja katusuunnittelua sekä asemakaavoitusta tehdään avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Hankkeella on suuri merkitys niille ihmisille, joiden jokapäiväiseen elämään valtatie liittyy ja vaikuttaa. Vuoropuheluun voivat osallistua Kouvolan asukkaat, yrittäjät sekä kaikki asiasta kiinnostuneet tienkäyttäjät.

Palaute ja keskustelu ratkaisusta on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tiesuunnitelman aikana suunnitteluun voi osallistua monin tavoin, sillä yleisötilaisuuksia ja muita tapaamisia järjestetään työn aikana useita. Viestimme säännöllisesti hankkeen etenemisestä ja ajankohtaisista tapahtumista.

Tie- ja katusuunnittelun ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään torstaina 16.6.2018 klo 17.30-19.30 Kouvolatalon Honka-salissa (Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola). Tilaisuudessa esitellään hankkeen taustoja, tavoitteita, aikataulua ja sisältöä sekä keskustellaan toiveista suunnitelmaan liittyen. Lämpimästi tervetuloa.