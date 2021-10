Valtatien 9 osuuden Kanavuori – Lievestuore suunnittelu on käynnistetty

Valtatie 9 on tärkeä osa valtakunnallista ja kansainvälistä poikittaisyhteyttä, kuuluu kansainväliseen TEN-T kattavaan verkkoon ja on osa kansallista raskaan liikenteen runkoyhteyttä. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa maanteiden ja rautateiden pääväyliksi valtatie 4 on määritetty pääväylien palvelutasoluokkaan 1. Valtatie 9 kuuluu myös suurten erikoiskuljetusten verkkoon.

Tieosan suurimmat ongelmat aiheutuvat osin hyvinkin vilkkaiden tasoliittymien turvallisuus- ja sujuvuusongelmista sekä vaihtelevista maastonmuodoista aiheutuvista huonoista ohitusmahdollisuuksista ja raskaan liikenteen ajonopeuksien merkittävästä alenemisesta.

Tieosuudesta on tavoitteena kehittää yhtenäisellä keskikaiteella ja eritasoliittymillä varustettu pääväylä, jonka nopeusrajoitus on ympärivuotisesti 100 km/h. Valtatien asutukselle ja muulle maankäytölle sekä ympäristölle aiheuttama haitta minimoidaan. Samalla pyritään mahdollisimman kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan kahta vaihtoehtoa. Järeämpi vaihtoehto vastaa mahdollisimman hyvin valtatieliikenteen tarpeisiin. Kevyemmän vaihtoehdon suunnittelussa huomioidaan voimakkaammin tavoite rakentamisen kustannustehokkuudesta.

Vuoden 2021 aikana laadittavassa ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään arvioitavat vaihtoehdot, ehdotus arvioitavista vaikutuksista sekä millä menetelmillä ne tullaan arvioimaan. Varsinainen ympäristövaikutusten arviointi, arviointiselostus tehdään vuoden 2022 aikana. YVA-prosessin jälkeen valittavasta vaihtoehdosta laadittavan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen yleissuunnitelman laatiminen aloitetaan vuonna 2023.

Sekä YVA että yleissuunnitelma laaditaan avoimesti, ja kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin yleisötilaisuuksissa ja työpajoissa. Suunnittelun etenemistä voi seurata myös hankkeen verkkosivuilta. Ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy varsinaisesti, kun valmis YVA-ohjelma toimitetaan yhteysviranomaiselle.

Yhteysviranomainen asettaa ohjelman nähtäville julkisella kuulutuksella. Nähtävillä oloaikana ohjelmaa esitellään myös yleisölle. Kaikilla on mahdollisuus jättää YVA-ohjelmasta mielipiteensä, jotka huomioidaan vertailtavia vaihtoehtoja tarkennettaessa ja ympäristövaikutuksia arvioitaessa.

Hankkeen www-sivut: https://vayla.fi/vt-9-kanavuori-lievestuore