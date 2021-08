Valtio laski liikkeeseen uuden viitelainan

Statistik för kostnadsstödets fjärde omgång har publicerats – över 3 000 ansökningar har lämnats in under de första ansökningsdagarna 21.8.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Kostnadsstödets fjärde omgång började på Statskontoret den 17.8. Intresset för stödet har varit måttligare än under tidigare ansökningsomgångar: till och med den 19 augusti har det kommit in ca 3 800 ansökningar. Under stödets tredje omgång mottogs samma mängd ansökningar redan under första ansökningsdagen. Hittills har 1 618 ansökningar hanterats och 89 % av dem har fått ett positivt stödbeslut. Andelen godkända ansökningar är i detta skede något större jämfört med tredje omgången, då 76 % godkändes. Under de första ansökningsdagarna har stöd utbetalats för ca 14 miljoner euro. Mest stöd till förplägnadsbranschen Villkoren för stödet är till största delen desamma som för föregående ansökningsomgång. Då riktades stödet speciellt till småföretagare genom att bevilja stöd för 2 000 euro om övriga villkor för stödet uppfylldes och företaget hade kostnader under stödperioden för minst 2 000 euro. Samma minimibelopp för stödet gäller även under den fjärde ansökningsomgången och största dele