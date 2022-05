Valtio laski liikkeeseen uuden viitelainan

Laina hinnoiteltiin 15 tuottopistettä alle euroswap-käyrän.

Apulaisjohtaja Anu Sammallahden mukaan lainalla oli hyvä kysyntä, joka osoittaa, että me kuulumme vahvan luottoluokituksen omaavien eurooppalaisten maiden viiteryhmään. ”Suomi ei ole irronnut siitä”, Sammallahti kommentoi lainan hinnoittelun jälkeen.

”Vaikka maailmantilanne on mikä on, korkotaso ja korkoero Saksaan kuvastavat ennen kaikkea sitä, että EKP:n rahapoliittisen elvytyksen aika on päättymässä.”

Lainan sijoittajapohja on laadukas ja alueellinen jakauma hyvin samanlainen kuin aikaisemmissa emissioissa. ”Sijoittajatyypeistä rahastot ja alueista Keski-Eurooppa ja Britannia olivat tällä kertaa hyvin edustettuina”, Sammallahti kertoo.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Barclays, BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole CIB ja Nomura. Myyntiryhmään kuuluivat lisäksi muut päämarkkinatakaajat.

Liikkeeseenlaskun tiedot:

Koko: 3 miljardia euroa

Liikkeeseenlaskupäivä: 25.5.2022

Arvopäivä: 1.6.2022

Eräpäivä: 15.9.2032

Kuponkikorko: 1,500 %

Hinta: 99.719

Tuotto: 1,530 %

ISIN-koodi: FI4000523238