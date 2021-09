Valtiokonttori huutokauppasi valtion lyhytaikaista velkaa: tulokset

Peruuntuneet tapahtumat voivat hakea korvauksia tapahtumatakuusta 15.9. alkaen 11.9.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Tapahtumatakuun korvausten haku alkaa 15.9.21 ja hakuaikaa on 7.12.21 asti. Korvausta voivat hakea tapahtumajärjestäjät, joiden tapahtumille on myönnetty tapahtumatakuu. Korvausta voivat hakea myös ne alihankkijat, jotka tapahtuman pääjärjestäjä on ilmoittanut takuuhakemuksellaan takuun piiriin kuuluviksi. Korvausta voi hakea sähköisellä hakulomakkeella sen jälkeen, kun pääjärjestäjä on ilmoittanut tapahtuman peruuntumisesta tai pienempänä järjestämisestä Valtiokonttorille. Tämä tieto päivittyy myös tapahtumatakuun tilastosivuille. Tapahtumatakuu korvaa sellaisia takuuhakemuksessa ilmoitettuja toteutuneita kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet viranomaisrajoituksen vuoksi peruuntuneen tapahtuman suunnittelusta ja järjestelystä. Tapahtumatakuu voi korvata myös pienempänä järjestetyn tapahtuman kuluja, mikäli tapahtuma on tappiollinen ja sen osallistujamäärää on rajoitettu. Eniten takuuta musiikkifestivaaleille Tapahtumatakuun hakuaika oli 1.6.-31.8.21. Valtiokonttori vastaanotti yhteensä