Valtiokonttori kilpailutti väärinkäytösepäilysten teknisen ilmoituskanavaratkaisun valtionhallinnolle

Valtiokonttori on kilpailuttanut teknisen palveluntarjoajan. Kilpailutuksen valitusaika on päättynyt ja hankintapäätös on lainvoimainen. Kilpailutuksen voitti Webropol Oy ja yhteistyö on käynnistetty. Tämänhetkisen arvion mukaan ilmoittajan suojelua koskeva laki tullaan antamaan eduskunnalle joulukuussa, jolloin lain voimaantulo tulee viivästymään direktiivissä mainitusta määräajasta 17.12.2021. Teknisen ilmoituskanavaratkaisun käyttöönottoprojektit käynnistetään kuitenkin mahdollisimman pian sen varmistamiseksi, että ilmoituskanavat ovat käytössä lain voimaan tullessa.

Yhteisen teknisen ilmoituskanavaratkaisun käyttöönotto on virastoille vapaaehtoista. EU:n lainsäädäntö kuitenkin edellyttää, että vähintään 50 työntekijän yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa on sisäinen ilmoituskanava, jossa voi turvallisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä. Yhteisellä teknisellä ratkaisulla haetaan laadukasta palvelua ja kustannustehokkuutta, kun jokaisen viraston ei tarvitse hankkia omaa teknistä ratkaisua sisäistä ilmoituskanavaa varten. Valtiokonttori on pyytänyt järjestelmän käyttöönottavia organisaatioita nimeämään yhteyshenkilön, joiden kautta virastoja tiedotetaan teknisen ilmoituskanavan käyttöönotosta ja sen ohjeistuksesta.

Jokainen virasto tekee oman ilmoituskanavansa laajuutta, viraston sisäistä koulutusta, ilmoitusten käsittelyprosesseja ja resursointia koskevat peruslinjaukset itsenäisesti ja tiedottaa niistä henkilöstölleen ja yhteistyökumppaneilleen. Valtiokonttori on laatinut virastoille tukimateriaalin virastokohtaisen valmistelun helpottamiseksi.

Väärinkäytösepäilysten ilmoituskanavalla eli niin kutsutulla Whistleblower-kanavalla varmistetaan, että valtionhallinnon työntekijät ja yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä turvallisesti ja luotettavasti.