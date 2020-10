Valtionavustukset kirjastotoiminnan kehittämiseen - haku käynnissä

Rakennuskoneiden työturvallisuutta parannetaan valvonnalla 28.10.2020 08:41:10 EET | Tiedote

Koneiden käyttö eri työvaiheissa on yleistynyt rakennusalalla. Koneita tulee työpaikoille joka puolelta maailmaa, eivätkä niiden ominaisuudet aina täytä turvallisuusvaatimuksia. Työturvallisuuden parantamiseksi työsuojeluviranomaisilla on alkamassa valtakunnallinen valvontahanke. ”Tarkoituksenamme on varmistaa, että rakennustyömailla käytettävät koneet ovat koneasetuksen mukaisia ja käytössä turvallisia”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto.