Valtioneuvosto myönsi Utsjoelle muutostukea

Lapin liitolle myönnetty AKKE-rahoitus on tarkoitettu Utsjoen kalastuskiellosta aiheutuneen paikallisen elinkeinoelämän muutostilanteen hoitamiseen ja koordinaation sekä kestävän elinkeinotoiminnan edistämiseen (AKKE - Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määräraha). Perusteena on Suomen ja Norjan yhteinen, poikkeuksellinen päätös Tenojoen määräaikaisesta kalastuskiellosta, joka kattaa koko Tenon lohen elinkierron alueen mereltä joelle. Rajoituksen syynä on Tenon lohikantojen nopeasti heikentynyt tila.

Lohen tilanteen turvaamiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset ovat paikallisia ja kohdistuvat erityisesti väestöltään pienen kunnan elinvoimaisuuteen.

”Utsjoen matkailu on perinteisesti rakentunut vahvasti kalastuksen ympärille ja rajoituksilla on merkittävät vaikutukset. Poikkeustilanteen työllisyysvaikutukset kohdistuvat suoraan matkailuun ja palvelun tuottajiin ja välillisesti kuntaan ja muihin palvelujen tuottajiin. Nyt pyritään monipuolistamaan matkailun kenttää", kertoo Lapin ELY-keskuksen ylijohtaja Jaakko Ylinampa.

"Erinomaista, että Suomen pohjoisimman kunnan haasteellinen tilanne on huomioitu työ- ja elinkeinoministeriössä. Utsjoella on tehty hyvää valmistelua elinkeinotoiminnan uudistamiseen ja tällä tuella voimme edelleen edesauttaa työtä. Keskeisimmät Utsjoen matkailun uudelleensuuntaamiseen liittyvät toimenpiteet edellyttävät reittien rakentamista, joten jatkotyöhön tarvitaan myös liikenne- ja viestintäministeriön vahvaa sitoutumista", toteaa Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi.

Valtioneuvoston päätös 16.12.2021