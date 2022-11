Valtteri Vuorisalo nimitetty Julkishallinnon ja turvallisuuden ja Ville Väärälä Terveydenhuollon johtajaksi

Kestävän digitaalisen muutoksen rakentaja Fujitsu Finland Oy on nimittänyt uusia toimialajohtajia:

Trusted Society

Accenturesta Fujitsuun siirtynyt tohtori Valtteri Vuorisalo aloitti Julkishallinnon ja turvallisuuden yksikön toimialajohtajana 1.11.2022. Valtteri on myös osa-aikainen kansallisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan työelämäprofessori Tampereen Yliopistossa. Lisäksi hän on vanhempi vieraileva tutkija King’s College Londonin sotatieteen laitoksella sekä Maapuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) jäsen. Valtteri on pureutunut erityisesti datakeskeisyyteen sekä siihen, miten se synnyttää uusia toteutus-, yhteistyö- ja varautumismalleja etenkin valtionhallinnossa. Valtterin mukaan jokainen organisaatio on turvallisuusorganisaatio ja jokainen ratkaisu myös turvallisuusratkaisu.

Healthy Living

Ville Väärälä on nimitetty Terveydenhuollon toimialan johtajaksi. Ville on työskennellyt Fujitsussa vuodesta 2017 ja viime vuosina hän on toiminut kehitysjohtajana samalla toimialalla. Ville on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri Helsingin yliopistosta ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus it-alalta niin Suomesta kuin muualtakin Euroopasta. Hän muistuttaa, että alan vanha totuus pätee yhä: Sekä hoitohenkilöstön että alan palvelujen tarjoajienkin pitää tuntea asiakkaansa ja ymmärtää, mitä ihminen tarvitsee voidakseen paremmin ja kokeakseen, että juuri häntä on kuunneltu ja autettu. Tämän mahdollistavat soteammattilaisten työtä tukevat tietoturvalliset, toimivat ja helppokäyttöiset it-järjestelmät sekä ekosysteemeihin perustuvat uudet palveluinnovaatiot.

