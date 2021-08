Vamialla kolme koronatartuntaa, Keskuskoulussa yksi

Jaa

Ammatillista koulutusta Vaasassa tarjoavalla Vamialla on todettu kolme koronatartuntaa ja Keskuskoulun alakoulussa yksi koronatartunta 31.8.

Vamialla karanteeniin on asetettu yhteensä 52 henkilöä. Muun oppilaitoksen toiminta jatkuu normaalisti.

Keskuskoulussa altistuneita oppilaita on 25 ja henkilökuntaan kuuluvia kolme. Altistuneet on asetettu karanteeniin terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Muiden oppilaiden koulunkäynti jatkuu normaalisti. Koulun kaikkien oppilaiden huoltajia sekä henkilökuntaa on tiedotettu tapahtuneesta.