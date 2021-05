Vamian kampuksella yksi koronatartunta

EduVamian yhdellä oppilaalla on todettu koronatartunta. Altistuminen on tapahtunut Hansa-kampuksella, joka sijaitsee Ruutikellarintiellä. Altistuneita on yhteensä 21.

Altistumiset ovat tapahtuneet 28.4., 29.4. ja 3.5. Kaikki altistuneet opiskelijat (19) ja opettajat (2) on asetettu karanteeniin. Muun kampuksen toiminta jatkuu normaalisti. EduVamia tarjoaa Vaasassa muun muassa ammatillista työvoimakoulutusta sekä henkilöstö- ja kotoutumiskoulutusta.

