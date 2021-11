Vamian opiskelijat mukana Karin Toivolan JouluPussi -keräyksessä - Tule mukaan tuomaan joulumieltä Vaasan vähävaraisille perheille!

Hyvän mielen projekti SydänVaasa saa jatkoa - Haluatko yllättää läheisesi? 22.11.2021 08:37:40 EET | Tiedote

SydänVaasa on ohjelma, jonka tarkoitus on yllättää ja ilahduttaa vaasalaisia henkilöitä. Idean äiti on vaasalainen hyväntekeväisyyskonkari Karin Toivola, joka halusi toteuttaa SuomiLove formaattia mukailevan videosarjan, jossa hakija yllättää läheisensä hänelle tärkeällä tavalla.