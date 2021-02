VAMK ja Vaasan Sport aloittavat yhteistyön

Mahdollisuus päästä amk-opintoihin urheilijapolun kautta on nuorelle pelaajalle hyvä houkutin. Vaasan ammattikorkeakoulu näkyy pian myös Vaasan Sähkö Areenalla ja ympäri maata kulkevassa Sportin huoltoautossa.

Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vaasan Sport aloittavat koulutuksen ja markkinoinnin yhteistyön.

Sport tulee mukaan urheilijapolkuun, joka aloitettiin viime syksynä VPS:n kanssa. Urheilijapolun kautta pelaaja voi edetä suoraan ammattikorkeakouluopintoihin suoritettuaan ensin avoimen amk:n puolella liiketalouden opintoja.

– Koulutus, urheilu ja kulttuuri, siinä hyvän elämän ainekset. Yhteistyö on meille myös sitä, että kannamme yhdessä vastuuta urheilijoista. Kouluttautuminen turvaa heidän tulevaisuuttaan, eivätkä he jää yhden kortin varaan, sanoo VAMKin rehtori ja toimitusjohtaja Kati Komulainen.

Vaasan Sportin myyntipäällikkö Juho Autio uskoo, että hyvät koulutusmahdollisuudet voivat myös vaikuttaa nuorten pelaajien joukkuevalintoihin.

– Kun tänne tulee pelaajia esimerkiksi A-junioreihin, on hienoa, että heille on vaihtoehtoja myös korkeakoulupuolella. Meille on iso asia saada VAMK mukaan yhteistyökumppaneiden verkostoon.

Urheilijapolku koostuu 30 opintopisteen liiketalouden opintokokonaisuudesta. Avoimen korkeakoulun opintoihin haetaan Vaasan ammattikorkeakoulun sivuilla olevalla e-lomakkeella, vamk.fi/haku/avoin. Ensimmäinen urheilijapolku on alkanut tammikuussa, ja seuraava haku on toukokuussa.

Kun opiskelija on suorittanut 30 opintopisteen kokonaisuuden, hän voi hakea tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta.

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti monimuotoryhmässä, jossa itsenäistä opiskelua on paljon ja aikataulut ovat joustavia.

VAMK näkyy kaikkialla

Yhteistyö saa lisäpontta näkyvyydestä. VAMK näkyy tästedes Sportin kotikentän Vaasan Sähkö Areenan kaukalon laidassa. Kun ottelu televisioidaan, mainokset näkyvät isolle joukolle lätkäfaneja.

– Pandemian aikana kotiotteluiden televisiokatsojien määrä on kasvanut noin 30 prosenttia viime kaudesta. Näkyvyys on siis nyt todella hyvä, Juho Autio sanoo.

Laitamainoksen lisäksi VAMKin mainos koristaa nyt Sportin huoltoauton takaosaa. Auto liikkuu Vaasan lisäksi pelireissuilla ympäri maata, joten vaasalainen korkeakoulutus huomataan varmasti laajalti.

– Meillä on kolmisenkymmentä vieraspeliä kauden aikana, ja reissut voivat olla viikonkin mittaisia, Autio kertoo.

Urheilu yhdistää

Alkavan yhteistyön toivotaan jatkuvan pitkään ja löytävän lähiaikoina yhä uusia muotoja. Sekä Komulainen että Autio huomauttavat, että urheiluseurat ovat osa paikalliskulttuuria, joka kiinnostaa muualta tulevia opiskelijoita vuosi toisensa jälkeen.

Tavallisesti opiskelijoilla onkin hyvät mahdollisuudet päästä aistimaan jäähallin tunnelmaa esimerkiksi haalarimatseihin.

– Vaasa on opiskelijakaupunki, ja normaalitilanteessa meillä käy satoja opiskelijoita joka ottelussa, Autio kertoo.

Kati Komulainen toteaakin, että urheiluseurat voisivat näkyä nykyistä enemmän myös kampuksella.

– Se on arvokas viesti yhteistyöstä ja yhteisestä kulttuurista sekä korkeakoululle että yhteiskunnalle.