VAMKin valmistujaisjuhla: Sukulaiset ja omaiset ympäri maailman ovat tervetulleita osallistumaan

VAMKin koodauskoulu laajenee Kauhavalle, Kurikkaan ja Lapualle 4.2.2020 08:32:47 EET | Tiedote

Kauhava, Kurikka ja Lapua ovat tehneet Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa sopimuksen tietotekniikan virtuaalisen opetuksen järjestämiseksi ensi syksystä alkaen omilla paikkakunnillaan. Tietotekniikka on osa työtä lähes kaikilla aloilla ja koodaamisesta on vähitellen tulossa yleinen työelämätaito. Osaajien löytäminen ja sitouttaminen on paikallisille yrityksille ratkaisevan tärkeää. Kaupunginjohtajat ovat ottaneet koulutuskonseptin positiivisesti vastaan.