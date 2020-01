VAMKin yhteishaun ensimmäinen hakukierros onnistui odotetusti

Uuteen digitaaliseen AMK-valintakokeeseen on VAMKissa ilmoittautunut 150 hakijaa 28.10.2019 09:23:40 EET | Tiedote

Ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen AMK-valintakoe järjestetään ensimmäisen kerran 29.10.-1.11.2019. Digitaaliseen AMK-valintakokeeseen on ilmoittautunut 25 000 hakijaa. Ammattikorkeakouluissa on tarjolla syksyn yhteishaussa 6324 aloituspaikkaa ja AMK-valintakoe on pääasiallinen valintatapa koulutukseen syksyn yhteishaussa.